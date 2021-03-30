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Правительство: Роста цен на молоко не будет

Пресс-служба вице-премьера опровергла возможность роста стоимости молока

Российское правительство уверено, что изменения в системе экологического сбора не станут причиной для изменения ценников на молочную продукцию.

«Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — рассказали 30 марта РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

По их оценке, новый «механизм расширенной ответственности производителей» не подразумевает «уплату экосбора по двойному нормативу», что могло бы привести к подорожанию упаковки.

В пресс-службе Абрамченко при этом подчеркнули, что в 2022 году вся упаковка, выпущенная на рынок, должна быть утилизирована.

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Продукты в России за год подорожали на 8,2%.

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Комментарии (7)

SNOW
пока вода в кране не подорожает, роста цен на молоко не будет
Paul3390
Ну всё, теперь молока у нас точно не будет. Раз пообещали. И правда - ну разве любимые власти хоть раз нам соврали за прошедшие 30 лет?
BobCat2
А потом, когда оно все таки подорожает, та же самая вице-премьер(ша) скажет, что цена на молоко рыночная и она на нее влиять не может. Это гадкие производители-капиталисты по неизвестной ей причине подняли цены, но это точно дело на в увеличении сборов на экологию. Может даже зуб даст...
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