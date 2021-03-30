Правительство: Роста цен на молоко не будет

Российское правительство уверено, что изменения в системе экологического сбора не станут причиной для изменения ценников на молочную продукцию.



«Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — рассказали 30 марта РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.

По их оценке, новый «механизм расширенной ответственности производителей» не подразумевает «уплату экосбора по двойному нормативу», что могло бы привести к подорожанию упаковки.