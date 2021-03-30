Правительство: Роста цен на молоко не будет

Российское правительство уверено, что изменения в системе экологического сбора не станут причиной для изменения ценников на молочную продукцию.
«Новый «экологичный» подход и по экспертным оценкам, и по расчетам Минэкономразвития не приведет к росту цен», — рассказали 30 марта РИА Новости в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
По их оценке, новый «механизм расширенной ответственности производителей» не подразумевает «уплату экосбора по двойному нормативу», что могло бы привести к подорожанию упаковки.
В пресс-службе Абрамченко при этом подчеркнули, что в 2022 году вся упаковка, выпущенная на рынок, должна быть утилизирована.
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря прошлого года обратил внимание на рост цен на продукты. В Кремле рассказали, что о «труднообъяснимых» скачках стоимости товаров президенту сообщили жители страны. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления о стоимости продуктов. Затем торговые сети подписали соглашение о стабилизации цен. Продукты в России за год подорожали на 8,2%.