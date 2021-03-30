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Молоку предсказывают рост цен

Бизнес просит правительство пересмотреть нормы переработки упаковки

В России из-за экологического сбора молоко может подорожать на 10–15%, предупреждают представители отрасли.

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Как пишут 30 марта «Известия», с 1 января 2022 года производители должны будут утилизировать всю упаковку, а при невыполнении норматива — платить экосбор по двойному тарифу. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко отмечают, что финансовая нагрузка за утилизацию упаковки сейчас ложится на плечи граждан.

Бизнес считает, что эти правила слишком жёсткие и в других странах такого нет, по сути это дополнительный налог на тару. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей направил главе правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть это положение. Собрать и переработать всю упаковку пока невозможно, говорится в письме, так как в России не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора. Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, которую выделяет государство, будет в два раза ниже, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор.

РСПП предлагает снизить норму по переработке упаковки до 35% в 2020 году и затем повышать её постепенно. А 100% экологического сбора, по мнению бизнесменов, должны платить только те компании, которые вообще не перерабатывают свою тару.

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Комментарии (13)

tsodd
А экологический сбор на что пойдёт?
Агроном аэродрома
Ну воооот.. А вчера "сыровар" сирота визжал, что мы первые в мире нарастили выработку молока на 25% за семь лет..
kоt-obormot
Ну вы подумайте, ничего не предвещало, и вот такая неожиданность.
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