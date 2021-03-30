Молоку предсказывают рост цен

Как пишут 30 марта «Известия», с 1 января 2022 года производители должны будут утилизировать всю упаковку, а при невыполнении норматива — платить экосбор по двойному тарифу. В аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко отмечают, что финансовая нагрузка за утилизацию упаковки сейчас ложится на плечи граждан.

Бизнес считает, что эти правила слишком жёсткие и в других странах такого нет, по сути это дополнительный налог на тару. Поэтому Российский союз промышленников и предпринимателей направил главе правительства Михаилу Мишустину письмо с просьбой пересмотреть это положение. Собрать и переработать всю упаковку пока невозможно, говорится в письме, так как в России не развита инфраструктура по раздельному сбору мусора. Субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, которую выделяет государство, будет в два раза ниже, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор.