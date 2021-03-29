В Петербурге госпитализируют около 300 человек в сутки. Госпиталь ветеранов войн освобождают от красной зоны

За прошедшую неделю в Петербурге в среднем госпитализировали 293 человека с коронавирусом за сутки. Об этом 29 марта сообщает межведомственный городской совет по противодействию COVID-19.



В городе отмечается снижение общего количества госпитализаций взрослых на 5,6%. С 30 марта планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе-трансформере учреждения пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями.

По данным федерального штаба, за последние сутки в Петербурге выявлено меньше 700 новых случаев коронавируса. На прошлой неделе власти заявляли, что город вышел на высокое плато по госпитализации пациентов с COVID-19.