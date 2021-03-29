FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПб«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

В Петербурге меньше семисот новых случаев коронавируса

За сутки коронавирусом в Петербурге заболели 697 человек

Число новых случаев коронавируса в Петербурге за минувшие сутки не превысило семи сотен. В городе насчитали 697 новых заболевших, сообщает 29 марта оперативный штаб.

Коронавирус за сутки зафиксировали во всех регионах страны, кроме Ненецкой автономной области. В Москве насчитали больше всего новых заболевших — 1612, а в идущем вторым Петербурге на 915 меньше.

В Северной столице за день на COVID-19 проверили 12 853 тысячи человек. Общее число заболевших в городе — 393 197.

Количество инфицированных COVID-19 в России выросло до 4 528 543, из которых 4 146 408 человек выздоровели. Число летальных исходов по стране составляет 98 033, из которых 12 167 приходится на Петербург. За день вирус унес еще 293 жизни (30 в Петербурге).

В мире коронавирус выявили у 127,1 миллиона человек, из которых более 30 миллионов случаев зафиксировали в США.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Mash
Больше, меньше, больше, меньше… цыплят по осени считают… развели тут ромашку.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний