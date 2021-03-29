В Петербурге меньше семисот новых случаев коронавируса

Коронавирус за сутки зафиксировали во всех регионах страны, кроме Ненецкой автономной области. В Москве насчитали больше всего новых заболевших — 1612, а в идущем вторым Петербурге на 915 меньше.



В Северной столице за день на COVID-19 проверили 12 853 тысячи человек. Общее число заболевших в городе — 393 197.

Количество инфицированных COVID-19 в России выросло до 4 528 543, из которых 4 146 408 человек выздоровели. Число летальных исходов по стране составляет 98 033, из которых 12 167 приходится на Петербург. За день вирус унес еще 293 жизни (30 в Петербурге).