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Петербург на высоком плато по коронавирусу: летом увозили в больницы по 100 человек в день, а теперь по 320

Петербург вышел на высокое плато по госпитализации пациентов с коронавирусом. И оно не похоже на тот спад, который наблюдался летом, рассказал первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

«На сегодняшний момент мы видим снижение количества госпитализируемых. В сутки мы госпитализируем примерно 300, плюс-минус 20, человек. Если сравнить две последние недели и две предыдущие недели, то снижение идет на 6%. Мы достаточно высоко на плато, все-таки 250–270–300–320 человек ежедневно — это все-таки высокий показатель. По сравнению с летом, когда мы были внизу и было 100 человек в день», — сообщил 24 марта Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, 70% пациентов в больницах Петербурга находятся в среднем состоянии, 27% — в тяжелом, и только 3% в легком. На ИВЛ — 209 петербуржцев. Из открытых 6248 коек для взрослых свободно 27%, а для детей — 26%.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что коронавирус из Петербурга не ушёл и начало весны — это время, когда угроза заражения реальнее, чем прежде.

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Комментарии (15)

nekto57
...Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что коронавирус из Петербурга не ушёл...
Короновирус ждет когда соберется уходить губернатор, и уйдет только вместе с ним...)))
Алекс64
Всё просто: нет госпитализаций- нет и выплат...
Пока не изменят правила оплаты всех врачей, covid от нас не уйдет...
sektor7
Ловите на улицах и колите всех
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