Петербург на высоком плато по коронавирусу: летом увозили в больницы по 100 человек в день, а теперь по 320

«На сегодняшний момент мы видим снижение количества госпитализируемых. В сутки мы госпитализируем примерно 300, плюс-минус 20, человек. Если сравнить две последние недели и две предыдущие недели, то снижение идет на 6%. Мы достаточно высоко на плато, все-таки 250–270–300–320 человек ежедневно — это все-таки высокий показатель. По сравнению с летом, когда мы были внизу и было 100 человек в день», — сообщил 24 марта Сарана в эфире канала «Санкт-Петербург».



По его словам, 70% пациентов в больницах Петербурга находятся в среднем состоянии, 27% — в тяжелом, и только 3% в легком. На ИВЛ — 209 петербуржцев. Из открытых 6248 коек для взрослых свободно 27%, а для детей — 26%.