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Горный университет объяснил демонтаж школы на Васильевском острове аварийностью несущих конструкций

Экспертиза показала, что здание школы на Васильевском острове в Петербурге нужно разобрать

Техническое обследование здания школы на 14-линии Васильевского острова показало, что несущие конструкции находятся в аварийном состоянии и подлежат замене. Так пресс-служба Горного университета 29 марта прокомментировала «Фонтанке» снос здания, на месте которого должно появиться общежитие вуза.

«В соответствии с техническим заключением по результатам обследования технического состояния здания, его ответственные несущие конструкции признаны аварийными и подлежат замене», — говорится в ответе учебного заведения.

В вузе напомнили, что в соответствии с заключением комитета по охране памятников, «реконструируемое здание не является объектом культурного наследия, не относится к числу исторических (построено после 1917 года)».

Ранее в этот день стало известно о сносе бывшего здания школы на 14-й линии Васильевского острова, 77, которое должны были реконструировать под общежитие для Горного университета. В Госстройнадзоре пояснили, что проект предполагает демонтаж здания.

Школа, образец сталинского ампира, была возведена в 1938 году по типовому проекту архитектора Ноя Троцкого (с А. С. Мартыновым), соавтора знаменитого «Большого дома» на Литейном проспекте.

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Комментарии (2)

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Мой номер кaрты: 5209 859-четыpe 5142 650-тpи

Заранее большое человеческое спaсибо.......
gorizont_sobytiy
Горный Университет, в данной ситуации, вертится как уж на сковородке, предпринимая примитивную попытку поменять местами причину и следствие. Горный Университет обязан был согласовать свои экспертизы, показать их, а не трясти ими апосля! Такой мощный Университет; такое жалкое поведение.
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