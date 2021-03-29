Горный университет объяснил демонтаж школы на Васильевском острове аварийностью несущих конструкций

«В соответствии с техническим заключением по результатам обследования технического состояния здания, его ответственные несущие конструкции признаны аварийными и подлежат замене», — говорится в ответе учебного заведения.

Техническое обследование здания школы на 14-линии Васильевского острова показало, что несущие конструкции находятся в аварийном состоянии и подлежат замене. Так пресс-служба Горного университета 29 марта прокомментировала «Фонтанке» снос здания, на месте которого должно появиться общежитие вуза.

В вузе напомнили, что в соответствии с заключением комитета по охране памятников, «реконструируемое здание не является объектом культурного наследия, не относится к числу исторических (построено после 1917 года)».

Ранее в этот день стало известно о сносе бывшего здания школы на 14-й линии Васильевского острова, 77, которое должны были реконструировать под общежитие для Горного университета. В Госстройнадзоре пояснили, что проект предполагает демонтаж здания.

Школа, образец сталинского ампира, была возведена в 1938 году по типовому проекту архитектора Ноя Троцкого (с А. С. Мартыновым), соавтора знаменитого «Большого дома» на Литейном проспекте.