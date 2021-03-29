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Госстройнадзор о сносе школы на Васильевском острове: реконструкция предполагает демонтаж здания

Проектная документация позволяет разобрать здание бывшей школы в центре Петербурга

Проектная документация реконструкции школы на 14-й линии Васильевского острова под общежитие Горного университета предполагает демонтаж здания. Об этом «Фонтанке» 29 марта сообщили в Госстройнадзоре.

«Разрешение на реконструкцию здания под общежитие ФГБУ "Санкт-Петербургский Горный университет" выдано 12.02.2020. Проектная документация, прошедшая экспертизу, предусматривает демонтаж неэксплуатируемого здания школы. Извещение о начале строительства было подано 24.11.2020», — рассказали в службе.

В Госстройнадзоре добавили, что по материалам проверки природоохранной прокуратуры был установлен факт несанкционированного размещения строительных отходов. Это является нарушением требований проекта организации строительства, и по данному факту служба возбуждает дело об административном правонарушении по части 1 статьи 9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документации, обязательных требований документов в области стандартизации... к зданиям и сооружениям при проектировании, строительстве, реконструкции).

Ранее стало известно, что в Петербурге начался снос здания №77 на 14-й линии Васильевского острова — бывшей школы, построенной по типовому проекту архитектора Ноя Троцкого. В свою очередь, комитет по охране памятников согласовал реконструкцию, которая предполагает надстройку пятого этажа. «Фонтанка» показывала, как проходит демонтаж.

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Комментарии (4)

265040341
... всё как в советском мюзикле "Волшебный голос Джельсомино" .... шиворот навыворот, где собаки мяукали, а кошки лаяли. И король с окружением такой-же.
261933551
А то там памятник архитектуры.
Grotesk
также скк реконструировали... демонтаж с жертвой... вывоз мусора... строительство заново...
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