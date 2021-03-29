В настоящее время уже полностью демонтировали часть здания, разделив его на два неравных сегмента.



Согласно данным с сайта комитета по охране памятников, ведомство в сентябре 2019 года выдало Горному университету согласование на «реконструкцию здания школы под общежитие для студентов путем надстройки». Предполагалось, что высота до плоской кровли будет составлять 27,5 метра, максимальная высота реконструируемого здания — 30,5 метра от уровня земли.

