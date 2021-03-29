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В Петербурге под общежитие Горного университета сносят школу — сестру Большого дома с Литейного

Здание школы на Васильевском острове в Петербурге вместо реконструкции начали сносить

В Петербурге 29 марта начался снос здания бывшей школы на 14-й линии Васильевского острова, передает корреспондент «Фонтанки». Его предполагалось только реконструировать с надстройкой под здание общежития Горного университета.

В настоящее время уже полностью демонтировали часть здания, разделив его на два неравных сегмента.

Согласно данным с сайта комитета по охране памятников, ведомство в сентябре 2019 года выдало Горному университету согласование на «реконструкцию здания школы под общежитие для студентов путем надстройки». Предполагалось, что высота до плоской кровли будет составлять 27,5 метра, максимальная высота реконструируемого здания — 30,5 метра от уровня земли.

«Фонтанка» попросила КГИОП прокомментировать, соответствует ли проводимый демонтаж выданному согласованию, службу строительного надзора — с аналогичной просьбой относительно выданного разрешения. А также направила в вуз запрос с просьбой рассказать, на каком основании реконструкция превратилась в снос.

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Здание школы, расположенной по адресу: 14-я линия, 77, возведено в стиле сталинского неоклассицизма в 1938 году. Это типовой проект, но его автором является известный ленинградский архитектор Ной Троцкий (совместно с А. С. Мартыновым). Троцкий был одним из авторов Большого дома на Литейном проспекте, где в настоящее время располагается Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

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Комментарии (4)

Zdobsi
В этом здании ничего хорошего не вижу. Сносили же ДК им. Первой пятилетки, также и школу, когда понадобилось место под Мариинский театр. Ну и тут также, без проблем.
gorizont_sobytiy
Вы даже не представляете насколько Сильно эта ситуация для Вас и дамы не закончена)!
dedmoroz_5e4d8827384c2
школы и детсады сносить это уже перебор, когда на намывных В.О. можно общежитие предусмотреть
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