В настоящее время уже полностью демонтировали часть здания, разделив его на два неравных сегмента.
Согласно данным с сайта комитета по охране памятников, ведомство в сентябре 2019 года выдало Горному университету согласование на «реконструкцию здания школы под общежитие для студентов путем надстройки». Предполагалось, что высота до плоской кровли будет составлять 27,5 метра, максимальная высота реконструируемого здания — 30,5 метра от уровня земли.
«Фонтанка» попросила КГИОП прокомментировать, соответствует ли проводимый демонтаж выданному согласованию, службу строительного надзора — с аналогичной просьбой относительно выданного разрешения. А также направила в вуз запрос с просьбой рассказать, на каком основании реконструкция превратилась в снос.
Здание школы, расположенной по адресу: 14-я линия, 77, возведено в стиле сталинского неоклассицизма в 1938 году. Это типовой проект, но его автором является известный ленинградский архитектор Ной Троцкий (совместно с А. С. Мартыновым). Троцкий был одним из авторов Большого дома на Литейном проспекте, где в настоящее время располагается Управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти.