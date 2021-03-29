В Смольном назвали дату, до которой действует договор пользования площадями «Ленэкспо» для временного ковидного госпиталя в Петербурге

Договор безвозмездного пользования площадями в «Ленэкспо» действует до 19 сентября 2021 года, рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга 29 марта. С апреля это будет, по сути, единственный обитатель выставочного комплекса, ранее владельцы избавились от остальных арендаторов комплекса, у которого впереди глобальный редевелопмент.

Как пояснили в комитете, пока нет информации о том, что временный госпиталь должен покинуть территорию «Ленэкспо». Вместе с тем на прошлой неделе стало известно, что владелец помещений и земли в Гавани — ООО «Ленэкспо» отказалось продолжать отношения с двумя оставшимися там ресторанами. Еще раньше в помещения «Экспофорума» в Шушарах из восьмого павильона «Ленэкспо» переехал склад реквизита детского ледового театра, который работал на площадке на Васильевском острове до начала пандемии. Попытки владельцев ресторанов договориться о том, чтобы остаться хотя бы до осени, не увенчались успехом.

Госпиталь ветеранов войн имел договорные отношения не с самим «Ленэкспо», а с родственной ему компанией, ООО «ЭФ-интернешнл». Именно оно выступает арендатором всех площадей в выставочном комплексе в Гавани и отдает их в субаренду. Как ранее сообщала «Фонтанка», с госпиталем у «ЭФ-интернешнл» договор безвозмездного пользования был заключен впервые еще в апреле 2020 года. Первоначально датой его окончания был октябрь 2020 года. Затем летом в него была внесена правка, касающаяся срока, — не какая-то конкретная дата, а лишь до тех пор, пока сам «ЭФ-интернешнл» являлся арендатором площадей. Уже в октябре Госпиталь ветеранов войн заключил новое соглашение — теперь напрямую с «Ленэкспо». Как и в первом случае, наименование контракта в базе было несколько неожиданным — «Энергия тепловая, отпущенная тепловыми электроцентралями». Однако внутри карточки контракта размещен скан договора, что четко прописано, о чем идет речь: предоставление в безвозмездное пользование площадей «Ленэкспо». Речь шла о 7–8 корпусах, где госпиталь впервые запустил свою площадку для легких больных, о 5 корпусе, который активно использовался для среднетяжелых случаев, и 1,2 и 3 корпусах, которые так и остались в резерве и не были задействованы медиками. Сейчас все оборудованные госпитальные мощности законсервированы и де-факто не используются, однако их «придерживают» в резерве на случай третьей волны. Несмотря на то, что все остальные арендаторы уже покидают «Ленэкспо», сейчас в комитете по здравоохранению говорят, что, возможно, продолжат пользоваться им и по окончании нынешнего 11-месячного срока 19 сентября: «Договор с возможностью пролонгации».