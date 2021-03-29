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Петербургский КГИОП ещё раз съездит к дому Чубакова на Васильевском острове. Если увидит стройку — обратится к полиции

КГИОП Петербурга проверит, остановлена ли стройка под окнами дома Чубакова, в котором обнаружились трещины

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры Петербурга отреагировали на жалобы жителей дома Чубакова по поводу стройки у них под окнами. Ранее чиновники уже выдавали застройщику предписание об остановке работ.

Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП 29 марта, в связи с поступающими многочисленными обращениями комитет запланировал «проведение мероприятия по систематическому наблюдению за соблюдением обязательных требований, установленных в отношении данного участка». Если на месте зафиксируют продолжение строительных работ, «будет направлено обращение в правоохранительные органы в порядке оказания содействия в выполнении требований предписания КГИОП, направленного 23.03.2021 в адрес ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й». Ему может грозить привлечение к ответственности по ст. 7.14.2 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность»). Штраф по ней составляет от 15 тысяч до 300 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц и от 200 тысяч до 5 миллионов — для юридических лиц.

29 марта жители дома Чубакова на 11-й линии Васильевского острова снова пожаловались на стройку у них под окнами, несмотря на то, что КГИОП выдал предписание о ее приостановке. В историческом здании обнаружились трещины, появление которых они связывают с возведением жилого комплекса на соседнем участке. В отделе продаж этого ЖК «Фонтанке» сообщили, что действительно не останавливали работы.

Первые повреждения на доме Чубакова были замечены в прошлом году, управляющая компания тогда установила маячки, чтобы отслеживать динамику. КГИОП направлял обращения в Госжилинспекцию, администрацию Василеостровского района и ООО УК «МИР». Кроме того, комитет попросил Госстройнадзор обязать застройщика обследовать несущие конструкции в зоне образования повреждений. В марте 2021-го жители сообщили, что заметили еще один разлом на фасаде исторического здания.

Здание по адресу: 11-я линия, 58, — это доходный дом К. Г. Чубакова 1906 года постройки. Архитектор — Михаил Еремеев, стиль — модерн. В 2001 году был внесен КГИОП в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

Разрешение на строительство ЖК «Сердце острова» по адресу: 11-я линия В.О., 56, еще в 2016 году получило специально созданное ООО «Дом на 11-й». Летом 2020 года стало известно, что акционер холдинга «Адамант» Евгений Гуревич продал жилой проект на 11-й линии Васильевского острова компании Sun Development Кирилла Вязовского. Ранее этот же девелопер строил клубный дом неподалеку, на Малом проспекте В.О.

Дом Чубакова включен в перечень 255 многоквартирных домов, реставрация лицевых и дворовых фасадов который будет проводиться по программе КГИОП. В июне 2020 года КГИОП выдал разрешение на проведение комплексных исследований в рамках разработки проектной документации на реставрацию и ремонт фасадов.

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