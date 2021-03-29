Петербургский КГИОП ещё раз съездит к дому Чубакова на Васильевском острове. Если увидит стройку — обратится к полиции

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников культуры Петербурга отреагировали на жалобы жителей дома Чубакова по поводу стройки у них под окнами. Ранее чиновники уже выдавали застройщику предписание об остановке работ.



Как сообщили «Фонтанке» в КГИОП 29 марта, в связи с поступающими многочисленными обращениями комитет запланировал «проведение мероприятия по систематическому наблюдению за соблюдением обязательных требований, установленных в отношении данного участка». Если на месте зафиксируют продолжение строительных работ, «будет направлено обращение в правоохранительные органы в порядке оказания содействия в выполнении требований предписания КГИОП, направленного 23.03.2021 в адрес ООО «Специализированный застройщик «Дом на 11-й». Ему может грозить привлечение к ответственности по ст. 7.14.2 КоАП РФ («Неисполнение обязанности по приостановлению работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, или работ, проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного наследия либо нарушить его целостность и сохранность»). Штраф по ней составляет от 15 тысяч до 300 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч до 400 тысяч — для должностных лиц и от 200 тысяч до 5 миллионов — для юридических лиц.