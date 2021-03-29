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В Петербурге ищут подрядчиков на строительство трех перехватывающих стоянок

До конца года в Пушкинском, Невском и Приморском районах Петербурга должны построить перехватывающие парковки

ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» объявило аукционы на создание перехватывающих автостоянок. Там можно будет разместить около 250 машин.

Как сообщает учреждение 29 марта, одна из стоянок на 90 мест появится на Удаловской улице в Пушкине, южнее пересечения с Новодеревенской; максимальная стоимость работ — 20,4 млн рублей. Вторая — на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое»; временный приют для 77 машин хотят построить за 34,9 млн. Еще 11,1 млн рублей — начальная цена контракта на строительство стоянки у «Старой Деревни» на Торфяной дороге, здесь можно будет оставить 81 авто. Работы надо выполнить до конца 2021 года.

Кроме того, ГЦУП напоминает, что адресная программа текущего года предусматривает появление перехватывающей автостоянки на 36 машино-мест вблизи станции метро «Ломоносовская» на Фарфоровской улице. На данный момент в Петербурге 16 таких стоянок на 1719 машино-мест в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Фрунзенском районах. Автомобилисты могут пользоваться ими бесплатно, если дальше едут на метро.

Между тем ГЦУП занимается и расширением пилотной зоны платной парковки в центре города. Ранее «Фонтанка» сообщила, что она распространится еще на 71 улицу. Для наглядности можно ознакомиться с этими адресами на карте. О других планах учреждения, которое отвечает в городе за парковки и велодорожки, читайте в интервью его руководителя Дмитрия Ваньчкова.

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Комментарии (6)

footballer13
Парковка на Фарфоровской на 36 машин это эпично конечно, к тому же поди найди её ещё.
Она, кстати, давно построена, год так точно, только до сих пор не введена.
Serg_I
Фонтанка, учите матчасть хотя бы на комментариях своих читателей!
Между Стоянкой и Парковкой разница, как между куском сырого мяса и жареной котлетой! По ПДД "стоянка - преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой-высадкой пассажиров, загрузкой-разгрузкой транспортного средства", юридически "стоянка - это место для ответственного хранения автомобиля, как правило - за определённую плату.
Парковка по ПДД "Парковка (парковочное место)" - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, юридически "Парковка — это место, где любое транспортное средство можно перевести в нерабочее состояние и оставить на непродолжительное время."Перехватывающими у нас делаются парковки, где не несут ответственность за сохранность автомобиля и находящегося в нём имущества.
А реально - у нас с парковками бардак полный!
dedmoroz_5e4d8827384c2
Может ли Центр технически вместо плоскостных стоянок многоэтажные капитальные паркинги по данным адресам разместить с тем же функционалом? Это же гораздо более эффективно//
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