В Петербурге ищут подрядчиков на строительство трех перехватывающих стоянок

Как сообщает учреждение 29 марта, одна из стоянок на 90 мест появится на Удаловской улице в Пушкине, южнее пересечения с Новодеревенской; максимальная стоимость работ — 20,4 млн рублей. Вторая — на Тепловозной улице у станции метро «Рыбацкое»; временный приют для 77 машин хотят построить за 34,9 млн. Еще 11,1 млн рублей — начальная цена контракта на строительство стоянки у «Старой Деревни» на Торфяной дороге, здесь можно будет оставить 81 авто. Работы надо выполнить до конца 2021 года.

Кроме того, ГЦУП напоминает, что адресная программа текущего года предусматривает появление перехватывающей автостоянки на 36 машино-мест вблизи станции метро «Ломоносовская» на Фарфоровской улице. На данный момент в Петербурге 16 таких стоянок на 1719 машино-мест в Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском и Фрунзенском районах. Автомобилисты могут пользоваться ими бесплатно, если дальше едут на метро.

Между тем ГЦУП занимается и расширением пилотной зоны платной парковки в центре города. Ранее «Фонтанка» сообщила, что она распространится еще на 71 улицу. Для наглядности можно ознакомиться с этими адресами на карте. О других планах учреждения, которое отвечает в городе за парковки и велодорожки, читайте в интервью его руководителя Дмитрия Ваньчкова.