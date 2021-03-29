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Информацию о скором увольнении Рогозина с поста главы Роскосмоса назвали выдумками

В Роскосмосе прокомментировали слухи о возможном уходе в отставку главы госкорпорации

Роскосмос работает в штатном режиме, информация о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин скоро покинет свой пост, — это слухи и выдумки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса сообщает ТАСС.

В госкорпорации также уточнили, что 9 апреля Рогозин уйдёт в очередной отпуск. «Нет времени на досужие слухи и выдумки», — отметили в Роскосмосе.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, занимаемый им с мая 2018 года. На его место якобы рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.

«Фонтанка» писала, что на днях Роскосмос благодаря размещённым Рогозиным в Сети фотографиям со спутников вновь доказал, что Земля — круглая. Также глава госкорпорации показал снятую из космоса пробку судов в Суэцком канале.

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Комментарии (2)

lamer
Вся суть диванных аналитиков. Кудрин нашел нарушения в Роскосмосе, ну да, значит Рогозина надо уволить. А то, что эти проверки он регулярно инициирует - это ничего не значит?
VVM1962
Рано его снимать, ещё не успел раскрасить ракеты под хохлому.
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