Информацию о скором увольнении Рогозина с поста главы Роскосмоса назвали выдумками

Роскосмос работает в штатном режиме, информация о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин скоро покинет свой пост, — это слухи и выдумки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса сообщает ТАСС.
В госкорпорации также уточнили, что 9 апреля Рогозин уйдёт в очередной отпуск. «Нет времени на досужие слухи и выдумки», — отметили в Роскосмосе.
Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, занимаемый им с мая 2018 года. На его место якобы рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.
«Фонтанка» писала, что на днях Роскосмос благодаря размещённым Рогозиным в Сети фотографиям со спутников вновь доказал, что Земля — круглая. Также глава госкорпорации показал снятую из космоса пробку судов в Суэцком канале.