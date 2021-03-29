Информацию о скором увольнении Рогозина с поста главы Роскосмоса назвали выдумками

Роскосмос работает в штатном режиме, информация о том, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин скоро покинет свой пост, — это слухи и выдумки. Об этом со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса сообщает ТАСС.

В госкорпорации также уточнили, что 9 апреля Рогозин уйдёт в очередной отпуск. «Нет времени на досужие слухи и выдумки», — отметили в Роскосмосе.



Ранее в некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Дмитрий Рогозин в ближайшее время покинет пост главы Роскосмоса, занимаемый им с мая 2018 года. На его место якобы рассматривается один из заместителей министра обороны РФ.

