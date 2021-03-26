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Роскосмос подтвердил, что Земля — круглая. Российские метеоспутники сняли планету одновременно с трёх ракурсов

Дмитрий Рогозин опубликовал снимки Земли, сделанные синхронно тремя российскими космическими спутниками

Российские метеорологические спутники сделали снимки Земли одновременно с трёх ракурсов. Фотографии в своём Twitter 26 марта опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что снимки планеты были сделаны 24 марта в 15:30 мск спутниками «Электро-Л» № 2 и 3 (работают на круговой орбите высотой 36 тысяч километров), а также аппаратом «Арктика-М» на высокоэллиптической орбите (с максимальной высотой около 40 тысяч километров).

В настоящий момент в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три «Метеора-М», два «Электро-Л» и одна «Арктика-М».

Напомним, что накануне, 25 марта, Дмитрий Рогозин опубликовал сделанную из космоса фотографию затора в Суэцком канале.

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Комментарии (34)

муматор
так вот для чего туда Рогозина направили!!!
Иван 2пырьев
Не говорите ему про google earth
LiChaBaTa
Модераторы вспотели чистить комменты про Рогозина. Только хочу подписаться под каким-нибудь, а мне уже система сообщает, что он удален. Класс!)))))) Модераторам респект!
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