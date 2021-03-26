Российские метеорологические спутники сделали снимки Земли одновременно с трёх ракурсов. Фотографии в своём Twitter 26 марта опубликовал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
March 26, 2021
Отмечается, что снимки планеты были сделаны 24 марта в 15:30 мск спутниками «Электро-Л» № 2 и 3 (работают на круговой орбите высотой 36 тысяч километров), а также аппаратом «Арктика-М» на высокоэллиптической орбите (с максимальной высотой около 40 тысяч километров).
В настоящий момент в составе российской орбитальной группировки работают шесть метеорологических спутников: три «Метеора-М», два «Электро-Л» и одна «Арктика-М».
Напомним, что накануне, 25 марта, Дмитрий Рогозин опубликовал сделанную из космоса фотографию затора в Суэцком канале.