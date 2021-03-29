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Петербургская погода помогла галантусам

В Петербурге зацвели подснежники

Необычно тёплая погода, сохраняющаяся в Северной столице на протяжении нескольких дней, разбудила первые цветы.

Во Фрунзенском районе города 28 марта заметили подснежники, или галантусы. Они распустились сразу на нескольких клумбах.

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Подснежники – многолетние растения, они появляются ранней весной и живут совсем недолго, не более месяца. В России насчитывается около десятка видов этого первоцвета, в цветоводстве широко используются два вида.

28 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года, был зафиксирован второй за неделю температурный рекорд. Просыпаются ото сна не только растения, но и находившиеся в зимней спячке животные, например гадюки.

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Комментарии (1)

mavar
"Наши гадюки" никогда не спят...
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