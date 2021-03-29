Во Фрунзенском районе города 28 марта заметили подснежники, или галантусы. Они распустились сразу на нескольких клумбах.

Подснежники – многолетние растения, они появляются ранней весной и живут совсем недолго, не более месяца. В России насчитывается около десятка видов этого первоцвета, в цветоводстве широко используются два вида.

28 марта в Петербурге стал самым тёплым днём с начала года, был зафиксирован второй за неделю температурный рекорд. Просыпаются ото сна не только растения, но и находившиеся в зимней спячке животные, например гадюки.