С 25 марта в Петербурге снова можно заниматься спортом, проводить выставки и тусоваться, согласование требуется только если число участников праздника жизни превышает 75 человек . Город засыпает — просыпается золотая молодежь. В ночь с 27 на 28 марта в восставшем из пепла ресторане «Паруса» тусовались без имперского размаха, но и паспорта на входе не предъявляли. Мероприятие отметила в своих сториз в Инстаграм даже предполагаемая третья дочь Владимира Путина.

Вечеринки для такого «бомонда» устраивает в Петербурге «корпорация» из пятерых. В нее входят девушка с юрфака, начинающий Джордан Белфорт, созерцатель, баскетболист и мастер спорта по самбо. В этот раз ожидалось несколько сотен гостей. Вип-столики оказались распроданы примерно за сутки до мероприятия. В лайнапе были заявлены петербургские диджеи, музыканты из тусовки и «секретный гость».

К полуночи у шлагбаума на въезде на территорию яхт-клуба выстроилась пробка. Ходить по Петровской косе пешком, тем более ночью, затея так себе: на маршруте в жалких триста метров недострой, криповатого вида склады и непролазные грязи.

Тусовка выглядела так, как будто на ней собрались дети. Во всяком случае, добрая половина участников мероприятия, включая охрану, годилась корреспондентке «Фонтанки» в дочки-сыночки. Они любят блестки и воздушные шарики, которые продавали из багажника автомобиля со скрученными номерами, припаркованного неподалеку - за территорией заведения. Хотите почувствовать себя училкой на новогодней дискотеке? Вы знаете, что делать.



По крайней мере, посмотрите, откуда масс-маркет и «Алиэкспресс» черпает вдохновение: столько оригинального брендового шмота в мирной жизни можно увидеть разве что в Доме ленинградской торговли в день привоза.



«Луи Вьюитон» в клетку и в рубчик, «Калвин Кляйн» во всю спину, сумочки «Шанель», в которые поместилась бы школьная тетрадка, «Жакмюс» в разных оттенках розового — все, чем богат «Инстаграм», оказывается, можно использовать в реальной жизни. Но, надо сказать, молодежь от этого не перестает быть молодежью: пряжка «от Диор» на ремне не всегда придает взгляду уверенности, а движения — плавности. Девочки выделываются перед мальчиками, а мальчики — друг перед другом.

