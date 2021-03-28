Это вам не Суэцкий канал. Китайцы наращивают поставки через российские железные дороги

Долгая перевозка грузов по морю вынудила стремительно оправляющиеся от пандемии китайские компании обратиться к альтернативному маршруту в Европу — по суше через Россию и страны Центральной Азии. К этому их склонили задержки на морском транспорте и кризис, связанный с нехваткой морских контейнеров.
Как пишет 28 марта Financial Times, Китай поэтапно наращивает использование железнодорожных перевозок. Только за первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправились более 2 тысяч грузовых поездов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. За весь 2020 год их общее количество выросло на 50%, а с 2016 года — в семь раз.
Как сообщала организация экономического сотрудничества и развития, ВВП стран «Большой двадцатки» за 2020 год сократился на 3,3%. Восстановление экономики началось в третьем квартале.
Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Пока исправить ситуацию не удаётся. Последняя попытка освободить судно окончилась фиаско. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть.