Это вам не Суэцкий канал. Китайцы наращивают поставки через российские железные дороги

Долгая перевозка грузов по морю вынудила стремительно оправляющиеся от пандемии китайские компании обратиться к альтернативному маршруту в Европу — по суше через Россию и страны Центральной Азии. К этому их склонили задержки на морском транспорте и кризис, связанный с нехваткой морских контейнеров.

Как пишет 28 марта Financial Times, Китай поэтапно наращивает использование железнодорожных перевозок. Только за первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправились более 2 тысяч грузовых поездов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. За весь 2020 год их общее количество выросло на 50%, а с 2016 года — в семь раз.