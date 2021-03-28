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Это вам не Суэцкий канал. Китайцы наращивают поставки через российские железные дороги

Кризис морских перевозок заставил КНР переосмыслить доставку через РФ

Долгая перевозка грузов по морю вынудила стремительно оправляющиеся от пандемии китайские компании обратиться к альтернативному маршруту в Европу — по суше через Россию и страны Центральной Азии. К этому их склонили задержки на морском транспорте и кризис, связанный с нехваткой морских контейнеров.

Как пишет 28 марта Financial Times, Китай поэтапно наращивает использование железнодорожных перевозок. Только за первые два месяца 2021 года из Китая в Европу отправились более 2 тысяч грузовых поездов. Это вдвое больше, чем в прошлом году. За весь 2020 год их общее количество выросло на 50%, а с 2016 года — в семь раз.

Как сообщала организация экономического сотрудничества и развития, ВВП стран «Большой двадцатки» за 2020 год сократился на 3,3%. Восстановление экономики началось в третьем квартале.

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Пока исправить ситуацию не удаётся. Последняя попытка освободить судно окончилась фиаско. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть.

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Комментарии (8)

Алекс64
Колея не проблемма. Вопрос: готово ли РЖД к таким перевозкам на фоне совещания у Президента по поводу перевозок угля?
NasushnyBread
2000/60=33 поезда в день? Меня терзают смутные сомнения...🤔
kоt-obormot
Гродеково столько не переварит. И порт Уссурийск тоже.
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