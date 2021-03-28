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ДТП-совпадение. Две соседки на одинаковых машинах встретились вдали от дома, пострадали дети

Мальчик и девочка попали в больницу после ДТП в Петербурге

Статистику тяжёлых субботних аварий пополнило ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадали дети.

Как сообщает 28 марта ГУ МВД по Петербургу и области, вчера около 14 часов на Рябовском шоссе, 139, женщина 1982 года рождения на личной «Шкоде Фабии» неправильно выбрала дистанцию и столкнулась со «Шкодой Фабией» под управлением другой женщины на два года старше. Во второй «Шкоде» пострадали 7-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данным «Фонтанки», обе женщины и дети — жители Всеволожска, они живут меньше чем в паре километров друг от друга. Предполагаемая виновница была трезва.

ДТП с «Камри» и «Солярисом», случившееся в 21:40 на пересечении улиц Красина и Коммуны, («Фонтанка» писала о нём) оказалось серьёзным. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка, в результате столкновения двух транспортных средств один из водителей получил лёгкие травмы. Второй, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Совсем поздно вечером на перекрёстке Индустриального проспекта и Хасанской улицы столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». По словам участников, такси двигалось по Передовиков через Индустриальный на зелёный, а «Матиз» навстречу, собираясь повернуть с Хасанской налево на путепровод. Пострадали парень из «Матиза» и пассажирка такси, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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Самая серьёзная авария произошла в Тосно. Там вечером женщина на «Ауди» сбила двух девушек, переходивших дорогу, одна из них погибла.

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Комментарии (4)

265089625
Жизнь человека в современной России не представляет никакой ценности ни для кого, кроме его близких. Поэтому в повседневной деятельности редко кто задумывается о том, чтобы своим безумием не навредить окружающим. Поэтому и давят друг друга своими корытами похуже чем оккупанты. Вот, если людям каждый день из всех государственных "утюгов" напоминать, что главная ценность -это жизнь, достоинство, право и свобода человека, то, возможно, люди начнут задумываться, ценить перечисленное, уважать и беречь друг друга. Хорошо бы ещё, чтоб власть предержащие подавали пример уважения и бережного отношения к людям.
hal9000
Шкодоводам будет повод выпить когда все выздоровеют...а потомучто надо аккуратно ехать..выехал хоп какая то непредвиденная ситуация на дороге..плавненько оттормозился..поворотничек включил..газку поддал чуть чуть..и попер и попер..а так конечно если ездить сломя голову то обязательно куданибудь врежешься..потом кузовщика искать страховые ой..да..
lamer
Когда количество баб за рулем сравняется с количеством мужчин, мы ужаснемся от статистики ДТП.
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