ДТП-совпадение. Две соседки на одинаковых машинах встретились вдали от дома, пострадали дети

Статистику тяжёлых субботних аварий пополнило ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадали дети.

Как сообщает 28 марта ГУ МВД по Петербургу и области, вчера около 14 часов на Рябовском шоссе, 139, женщина 1982 года рождения на личной «Шкоде Фабии» неправильно выбрала дистанцию и столкнулась со «Шкодой Фабией» под управлением другой женщины на два года старше. Во второй «Шкоде» пострадали 7-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

По данным «Фонтанки», обе женщины и дети — жители Всеволожска, они живут меньше чем в паре километров друг от друга. Предполагаемая виновница была трезва.