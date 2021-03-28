ДТП-совпадение. Две соседки на одинаковых машинах встретились вдали от дома, пострадали дети

Статистику тяжёлых субботних аварий пополнило ДТП в Красногвардейском районе, в котором пострадали дети.
Как сообщает 28 марта ГУ МВД по Петербургу и области, вчера около 14 часов на Рябовском шоссе, 139, женщина 1982 года рождения на личной «Шкоде Фабии» неправильно выбрала дистанцию и столкнулась со «Шкодой Фабией» под управлением другой женщины на два года старше. Во второй «Шкоде» пострадали 7-летний мальчик и 12-летняя девочка. Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.
По данным «Фонтанки», обе женщины и дети — жители Всеволожска, они живут меньше чем в паре километров друг от друга. Предполагаемая виновница была трезва.
ДТП с «Камри» и «Солярисом», случившееся в 21:40 на пересечении улиц Красина и Коммуны, («Фонтанка» писала о нём) оказалось серьёзным. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе главка, в результате столкновения двух транспортных средств один из водителей получил лёгкие травмы. Второй, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения.
Совсем поздно вечером на перекрёстке Индустриального проспекта и Хасанской улицы столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Матиз». По словам участников, такси двигалось по Передовиков через Индустриальный на зелёный, а «Матиз» навстречу, собираясь повернуть с Хасанской налево на путепровод. Пострадали парень из «Матиза» и пассажирка такси, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Самая серьёзная авария произошла в Тосно. Там вечером женщина на «Ауди» сбила двух девушек, переходивших дорогу, одна из них погибла.