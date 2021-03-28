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Одна девочка погибла, другую спасают — женщина на «Ауди» под Петербургом снесла их с «зебры»

Задержана водитель, сбившая пешеходов в Тосно

Страшное ДТП произошло в пригороде Петербурга Тосно. Две молодые девушки не дошли до конца пешеходного перехода. Водитель задержана.

Как сообщает 28 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, вчера около 19 часов на 6-м километре подъезда к Тосно женщина 1991 года рождения на «Ауди А4» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Девушки переходили проезжую часть. 16-летняя скончалась по дороге в больницу в карете скорой помощи, 17-летняя выжила. По данным «Фонтанки», травмы у неё тяжёлые. Обе девочки из Тосно. Пострадала и 48-летняя пассажирка «Ауди». Её доставили в тосненскую ЦРБ для осмотра и после оказании медицинской помощи отпустили домой.

47news уточняет, что водитель — 29-летняя безработная жительница поселка Сельцо. Медицинская экспертиза алкоголя в её организме не обнаружила.

Скриншот со страницы&nbsp;47news с фото Дениса из группы »<a class="author _" href="https://vk.com/tosnovk" data-from-id="-78526032" data-post-id="-78526032_136538" data-post-click-type="post_owner_link">Тосно ВКонтакте</a>»
Скриншот со страницы 47news с фото Дениса из группы »Тосно ВКонтакте»
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По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.

Скриншот со страницы&nbsp;47news с фото Дениса из группы »<a class="author _" href="https://vk.com/tosnovk" data-from-id="-78526032" data-post-id="-78526032_136538" data-post-click-type="post_owner_link">Тосно ВКонтакте</a>»
Скриншот со страницы 47news с фото Дениса из группы »Тосно ВКонтакте»

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Комментарии (34)

Rovesnik_Kommunizma
Выглянуть из-за фуры девчушки не догадались и напрасно - второй ряд тормозит перед НПП, как правило через раз.
На НПП, к примеру, с моста Ал.Невского к Лавре второряднии гонят без остановки даже при прямой видимости пешика.
Полезно брать с собой на прогулку складные палки для скандинавской ходьбы. Вот палку водятлы замечают сразу и встают как вкопанные.
Alex000
"нерегулируемого пешеходного перехода"
Там, где более одной полосы в попутном направлении.
И этим всё сказано. Все подобные переходы необходимо либо развязывать с движением автомобилей полностью (над/под землю), либо превращать в регулируемые, либо ликвидировать.

На 14.1 можно не кивать, видимость со второй полосы например может быть ограничена оттормаживающимся транспортом, соответственно пешеходы остаются незамеченными вплоть до столкновения - и по 14.1 условия не возникает.
Peshekhod
Согласно п. 14.1.ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.
Согласно п.4.5.ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Наличие у водителя обязанностей, предусмотренных пунктом 14.1 ПДД, факт их выполнения либо невыполнения их водителем, а равно факт привлечения либо непривлечения водителя к ответственности за их невыполнение не отменяет обязанностей, возлагаемых на пешехода пунктом 4.5 ПДД, равно как не отменяет ответственности пешехода за их невыполнение.
Раз пешехода задавили на НПП, значит, опасность была, значит, не убедился в ее отсутствии, значит, нарушил, значит, поделом.
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