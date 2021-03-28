Страшное ДТП произошло в пригороде Петербурга Тосно. Две молодые девушки не дошли до конца пешеходного перехода. Водитель задержана.
Как сообщает 28 марта ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, вчера около 19 часов на 6-м километре подъезда к Тосно женщина 1991 года рождения на «Ауди А4» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов. Девушки переходили проезжую часть. 16-летняя скончалась по дороге в больницу в карете скорой помощи, 17-летняя выжила. По данным «Фонтанки», травмы у неё тяжёлые. Обе девочки из Тосно. Пострадала и 48-летняя пассажирка «Ауди». Её доставили в тосненскую ЦРБ для осмотра и после оказании медицинской помощи отпустили домой.
47news уточняет, что водитель — 29-летняя безработная жительница поселка Сельцо. Медицинская экспертиза алкоголя в её организме не обнаружила.
По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 3 статьи 264 УК РФ). Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ.