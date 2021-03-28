Peshekhod 28 Мар 2021 в 13:56 28 Мар 2021 в 13:56

Согласно п. 14.1.ПДД водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу , обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

Согласно п.4.5.ПДД на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.



Наличие у водителя обязанностей, предусмотренных пунктом 14.1 ПДД, факт их выполнения либо невыполнения их водителем, а равно факт привлечения либо непривлечения водителя к ответственности за их невыполнение не отменяет обязанностей, возлагаемых на пешехода пунктом 4.5 ПДД, равно как не отменяет ответственности пешехода за их невыполнение.

Раз пешехода задавили на НПП, значит, опасность была, значит, не убедился в ее отсутствии, значит, нарушил, значит, поделом.