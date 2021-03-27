Фотографии и видеозапись с места события размещены в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, Toyota Camry влетела в Hyundai Solaris на пересечении улиц Красина и Коммуны. По их словам, за рулём японского автомобиля были мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Эмоциональный разговор с одним из них снят на видео и опубликован в паблике.

«Вы чего пьяные садитесь за руль? Вам что, по башке дать? Ты видел, что ты натворил? Там ребёнок в машине», — кричит автор ролика на пьяного мужчину. Ещё двое, которые, судя по всему, находились в «Тойоте», также попали в кадр. Судя по видео, они еле стояли на ногах.