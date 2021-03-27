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«Ты видел, что ты натворил?». Пьяные на «Камри» влетели в «Солярис» на северо-востоке Петербурга

Петербуржцы сняли последствия жёсткой аварии, случившейся в Красногвардейском районе вечером 27 марта.

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Фотографии и видеозапись с места события размещены в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». Как сообщают очевидцы, Toyota Camry влетела в Hyundai Solaris на пересечении улиц Красина и Коммуны. По их словам, за рулём японского автомобиля были мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения. Эмоциональный разговор с одним из них снят на видео и опубликован в паблике.

«Вы чего пьяные садитесь за руль? Вам что, по башке дать? Ты видел, что ты натворил? Там ребёнок в машине», — кричит автор ролика на пьяного мужчину. Ещё двое, которые, судя по всему, находились в «Тойоте», также попали в кадр. Судя по видео, они еле стояли на ногах.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Данные о пострадавших свидетели происшествия не уточняют. «Фонтанка» обратилась за подробностями в региональное управление МВД.

Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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Комментарии (16)

кто-то страшный
О, цамри. Ну, эт диагноз. Я про них чаще, чем Ихарь про бнв пишу.
Norge
Полная потеря ориентации - можно/нельзя заменео на "сколько стоит".
Евгений Литвинец
На углу улиц Коммуны и Красина пьяные потомки большевистских гопников оказались участниками ДТП между автомобилями Японского и Корейского происхождения. Вот это державища! Вот это народище! Вот это духовность! Так держать, ордынские! 1% мирового населения. Пора освоить понятие "бесконечно малого" в классической трактовке. Начинающим подскажу общепонятным языком - сколько бы ни была мала сама величина, всегда найдётся ещё меньшее значение, в стремлении к нулю. Успехов в обнулении после обнуления, население.
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