Контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале и полностью заблокировал движение судов, впервые удалось сдвинуть с места, об этом пишет со ссылкой на источники издание The Jerusalem Post.

Тем временем, согласно данным карты судов в реальном времени Marine Traffic, по обе стороны затора образовалась внушительная пробка. Ранее зарубежные издания сообщали, что суда были вынуждены идти обходным путем через Африку.

Как заявил Юкито Хигаки, президент японской компании — владельца судна Shoei Kisen, судно может быть снято с мели уже 27 марта, его слова приводит BBC. Хигаки уточнил, что работа по удалению наносов земли ведётся с использованием дноуглубительных работ.

По данным Bloomberg, в числе судов, застрявших в канале, могут находиться те, что перевозят животных. Агентство предполагает, что речь идет о десятках тысяч овец. Запасы воды и корма для них на судах, указывает издание, ограничены несколькими днями.



Питер Бердовски, генеральный директор спасательной фирмы Boskalis, которая была нанята для вызволения Ever Given с мели, рассказал Associated Press, что компания надеется сделать это в течение нескольких дней, используя тяжелые буксиры, дноуглубительные работы и приливы.

Ранее Бердовски не исключал, что работы могут занять несколько недель. Попытка снять судно с мели в пятницу провалилась, а цены на нефть марки Brent на фоне блокировки водной артерии подросли на 4 % .

Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть.