Контейнеровоз Ever Given, который застрял в Суэцком канале и полностью заблокировал движение судов, впервые удалось сдвинуть с места, об этом пишет со ссылкой на источники издание The Jerusalem Post.
Как заявил Юкито Хигаки, президент японской компании — владельца судна Shoei Kisen, судно может быть снято с мели уже 27 марта, его слова приводит BBC. Хигаки уточнил, что работа по удалению наносов земли ведётся с использованием дноуглубительных работ.
Тем временем, согласно данным карты судов в реальном времени Marine Traffic, по обе стороны затора образовалась внушительная пробка. Ранее зарубежные издания сообщали, что суда были вынуждены идти обходным путем через Африку.
Судовое агентство Египта Leth Agencies насчитало в очереди 276 судов.
A total of 276 vessels awaiting transit:— Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 27, 2021
107 at Port Said (North)
42 at Great Bitter Lake (Midway)
127 at Suez (South)
По данным Bloomberg, в числе судов, застрявших в канале, могут находиться те, что перевозят животных. Агентство предполагает, что речь идет о десятках тысяч овец. Запасы воды и корма для них на судах, указывает издание, ограничены несколькими днями.
Питер Бердовски, генеральный директор спасательной фирмы Boskalis, которая была нанята для вызволения Ever Given с мели, рассказал Associated Press, что компания надеется сделать это в течение нескольких дней, используя тяжелые буксиры, дноуглубительные работы и приливы.
Ранее Бердовски не исключал, что работы могут занять несколько недель. Попытка снять судно с мели в пятницу провалилась, а цены на нефть марки Brent на фоне блокировки водной артерии подросли на
Суперконтейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, который направлялся из Китая в Роттердам, сел на мель в Суэцком канале 23 марта, полностью перекрыв движение для судов. Каждый час перекрытия канала обходится в 400 млн долларов. В том числе по этому маршруту перевозят и российскую нефть.