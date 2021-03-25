Перекрывший Суэцкий канал суперконтейнеровоз могут снимать с мели несколько недель

Снятие с мели суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале, может занять несколько дней. Об этом 25 марта заявил Питер Бердовски — глава компании Boskalis, которая работает над этим. Вокруг застрявшего судна начались дноуглубительные работы.
«Мы не можем исключить, что это займет недели в зависимости от ситуации. Это огромный вес на песке. Нам, возможно, придется применить комплекс мер: снижение веса путем снятия контейнеров, нефти и воды с судна, использование буксиров, а также вымывание песка», — цитирует Бердовски ТАСС.
На месте начались дноуглубительные работы по периметру судна с помощью двух земснарядов управления. Также прикладываются усилия по обеспечению плавучести судна путем удаления песка в его передней части с помощью четырех экскаваторов на берегу. Девять мощных буксиров пытаются стянуть его на фарватер.
Гигантское судно длиной 400 метров, направлявшееся из Китая в Роттердам и севшее на мель в Суэцком канале из-за сильной песчаной бури, сравнивают с выброшенным на берег китом. Из-за него на водной артерии скопилась пробка. Из-за инцидента там застряли 370 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов из России на 160 млн долларов. Страдают и военные: российский корвет «Стойкий» и сопровождающий его танкер «Кола» не могут войти в Суэцкий канал из Красного моря, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт OSINT-1, публикующий снимки местонахождения кораблей с европейского спутника Copernicus.