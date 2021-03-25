Перекрывший Суэцкий канал суперконтейнеровоз могут снимать с мели несколько недель

Снятие с мели суперконтейнеровоза Ever Given, который заблокировал движение в Суэцком канале, может занять несколько дней. Об этом 25 марта заявил Питер Бердовски — глава компании Boskalis, которая работает над этим. Вокруг застрявшего судна начались дноуглубительные работы.



«Мы не можем исключить, что это займет недели в зависимости от ситуации. Это огромный вес на песке. Нам, возможно, придется применить комплекс мер: снижение веса путем снятия контейнеров, нефти и воды с судна, использование буксиров, а также вымывание песка», — цитирует Бердовски ТАСС.

