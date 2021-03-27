В найденном в парке скелете ребёнка видят неосторожную смерть. Источник «Фонтанки» рассказал, кем могли быть его родители

Как стало известно «Фонтанке» 27 марта, уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Близкий к следствию источник уточнил, что для такой квалификации гибели ребёнка появились «обоснованные основания». Нашему изданию также известно, что, предварительно, родителями погибшего могут быть выходцы из Азии. Расследование продолжается.



Как сообщалось ранее, в минувший вторник в петербургскую полицию обратилась горожанка, которая заявила, что её сын во время прогулки с друзьями по Южно-Приморскому парку сделал страшную находку. Полицейские, работавшие по этому сообщению, нашли человеческие останки примерно в 500 метрах от дома № 14 по улице Маршала Захарова. Позже специалистам удалось установить, что скелет принадлежит ребёнку, примерный возраст которого составляет 2–3 года. Следов насильственной смерти не наблюдалось. Судя по всему, кости пролежали в парке весьма долго — их успели обглодать животные.