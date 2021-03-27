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Муниципалы Владимирского округа остановили работу Commode и «Угрюмочной». Но вряд ли надолго

В Петербурге на улице Рубинштейна 26 марта прошел рейд против незаконных баров. Муниципальные депутаты в компании жителей попытались остановить работу баров «Угрюмочная» и Commode, которые нарушают покой соседей.

Commode прославился в декабре 2020 года, когда за неоднократные нарушения коронавирусного режима его штурмовала команда Смольного, полиции и Росгвардии. Сотрудникам и клиентам досталось дубинками, было возбуждено несколько уголовных дел. Но бар продолжил работу.

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Муниципалам не удалось войти в заведение, чтобы зафиксировать нарушения. Бар закрыл двери перед проверяющими. Но, вероятно, опасаясь приезда полиции, бармены выпроводили клиентов. Несколько активистов, успевших просочиться внутрь до подхода основной группы, рассказали об отсутствии акцизных марок на алкоголе и других нарушениях.

Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

В «Угрюмочной», куда муниципалы приходили с проверкой неделю назад, не оказалось кассовых аппаратов и лицензий на продажу алкоголя. Визит вылился в перепалку с тремя парнями крепкого сложения, которые пришли оказать моральную поддержку барменам. Явившаяся на вызов полиция вновь уединилась с ними внутри, выдворив из заведения муниципалов и активистов. Что происходило за закрытыми дверями, вновь осталось тайной.Но в итоге было изъято около 40 бутылок алкоголя.

По словам местных жителей, в прошлый раз заведение возобновило работу как ни в чем не бывало после того, как его покинули сотрудники полиции. Изъятие партии алкоголя не помешало обслуживать клиентов.

Глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко пообещал обратиться в комитет по промышленной политике за помощью и выразил надежду, что полиция будет проявлять большую активность в борьбе с незаконным бизнесом.

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Комментарии (4)

Мужской Взгляд
Простые люди на Рубинштейна не ходят
260559331
И вот не понимаю - Думская- идеальное место в центре. Жилья нет вообще. И постоянно какие то облавы и крики недовольных - типа треш. Треш. Ну не ходи туда и рядом. Какие проблемы то ??
260559331
Налицо классический 3!! Сторонний конфликт. Интересный кейс для медиаторов. У жителей и посетителей диаметральные задачи. Первым гадо спать в тишине. Вторым - в идеале кричать и курить ночью. Барменам -имхо- прлсто нейтрально хочется зарабатывать. ...В СССР ,да и в России не учат решать конфликты чтобы все были довольны. Учат на примере руководителей- стучать громко кулаком ( сапогом)и требовать. Что депутаты и делают. Три стороны. Жители и депутаты. Бармены. Посетители. Жители и депутаты - объединяют барменов и посетителей. А зря. Готовы были бы бармены зарабатывать столько же- если бы посетители не кричали и не курили под окнами? Да. Но жильцам и депутатам- проще заняться воспитанием нескольких барменов- чтобы те воспитывали посетителей. .... Поставить камеры с замером уровня шума в арке где курят. В конце - давать скидку 10-20% Индивидуально от уровня произведённого шума. Аренду установить арендодателям - в Зависимости от дома- жилой не жилой. (мешают людям/нет)
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