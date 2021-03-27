Commode прославился в декабре 2020 года, когда за неоднократные нарушения коронавирусного режима его штурмовала команда Смольного, полиции и Росгвардии. Сотрудникам и клиентам досталось дубинками, было возбуждено несколько уголовных дел . Но бар продолжил работу.

В Петербурге на улице Рубинштейна 26 марта прошел рейд против незаконных баров. Муниципальные депутаты в компании жителей попытались остановить работу баров «Угрюмочная» и Commode, которые нарушают покой соседей.

Муниципалам не удалось войти в заведение, чтобы зафиксировать нарушения. Бар закрыл двери перед проверяющими. Но, вероятно, опасаясь приезда полиции, бармены выпроводили клиентов. Несколько активистов, успевших просочиться внутрь до подхода основной группы, рассказали об отсутствии акцизных марок на алкоголе и других нарушениях.

В «Угрюмочной», куда муниципалы приходили с проверкой неделю назад, не оказалось кассовых аппаратов и лицензий на продажу алкоголя. Визит вылился в перепалку с тремя парнями крепкого сложения, которые пришли оказать моральную поддержку барменам. Явившаяся на вызов полиция вновь уединилась с ними внутри, выдворив из заведения муниципалов и активистов. Что происходило за закрытыми дверями, вновь осталось тайной.Но в итоге было изъято около 40 бутылок алкоголя.



По словам местных жителей, в прошлый раз заведение возобновило работу как ни в чем не бывало после того, как его покинули сотрудники полиции. Изъятие партии алкоголя не помешало обслуживать клиентов.



Глава МО «Владимирский округ» Денис Тихоненко пообещал обратиться в комитет по промышленной политике за помощью и выразил надежду, что полиция будет проявлять большую активность в борьбе с незаконным бизнесом.

