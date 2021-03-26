Студия Warner Bros. представила трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Ролик появился в сети 26 марта. Режиссёром новой части боевика выступил Джеймс Ганн, известный по «Стражам Галактики».
Героиня Марго Робби — Харли Квинн, появляется на экране в алом бальном платье. Судя по ролику, вместе с ней пробираться сквозь джунгли и бороться с диктатором Луной, управляющим некой латиноамериканской страной, будут злодей Роберт Дюбуа, известный как Бладспорт, персонажи Мыслитель и Король Акул — гуманоидная прямоходящая рыба-монстр, а также другие антигерои из вселенной DC. Детали сюжета пока что не раскрываются.
Первая часть «Отряда самоубийц» была снята режиссёром Дэвидом Эйером и спродюсирована Заком Снайдером в 2016 году. Лента о злодеях, которым приходится объединиться и помогать правительству, получила «Оскар» в номинации «Лучший грим и причёски».