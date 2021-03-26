FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +5
75.76р89.26р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
2
Печать

Гуманоидную акулу и Харли в алом показали в трейлере второй части «Отряда самоубийц»

Трейлер фильма о команде суперзлодеев появился на YouTube Warner Bros.

Студия Warner Bros. представила трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Ролик появился в сети 26 марта. Режиссёром новой части боевика выступил Джеймс Ганн, известный по «Стражам Галактики».

Фото: скриншот с сайта YouTube
ПоделитьсяПоделиться

Героиня Марго Робби — Харли Квинн, появляется на экране в алом бальном платье. Судя по ролику, вместе с ней пробираться сквозь джунгли и бороться с диктатором Луной, управляющим некой латиноамериканской страной, будут злодей Роберт Дюбуа, известный как Бладспорт, персонажи Мыслитель и Король Акул — гуманоидная прямоходящая рыба-монстр, а также другие антигерои из вселенной DC. Детали сюжета пока что не раскрываются.

Фото: скриншот с сайта YouTube
ПоделитьсяПоделиться
Фото: скриншот с сайта YouTube
ПоделитьсяПоделиться

Первая часть «Отряда самоубийц» была снята режиссёром Дэвидом Эйером и спродюсирована Заком Снайдером в 2016 году. Лента о злодеях, которым приходится объединиться и помогать правительству, получила «Оскар» в номинации «Лучший грим и причёски».

Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube
Фото: скриншот с сайта YouTube

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Riptide
"Сразу в список к мультфильмам в жанре аниме" ©
И не благодарите!
(шучу)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний