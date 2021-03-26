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Россиян могут лишить права не принимать у застройщика квартиру с недостатками

Депутаты хотят заставить дольщиков не отказываться от жилья с недоработками

На рассмотрение нижней палаты парламента внесён законопроект, который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы, сообщает 26 марта «Интерфакс».

Авторы поправки — Николай Николаев («Единая Россия»), Михаил Кузьмин («Единая Россия»), Сергей Крючек («Справедливая Россия»), Александр Якубовский («Единая Россия») — предлагают лишить участника долевого строительства права отказаться от подписания передаточного акта до устранения застройщиком недостатков в квартире.

Законопроект предполагает, что при наличии недочётов составляется акт о несоответствии, после подписывается акт передачи квартиры. А сами недоработки застройщик убирает или же возмещает гражданину расходы, либо снижает цену договора. Отказаться от подписания передаточного акта участник долевого строительства не может.

Это изменение также убирает стимул для застройщика вовремя устранять недостатки. Сейчас гражданин оплачивает коммунальные услуги за квартиру с момента подписания передаточного акта, до этого (с момента ввода дома в эксплуатацию) платит застройщик.

Более того, авторы законопроекта хотят позволить застройщику не раскрывать данные о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости, если он работает по счетам эскроу и перечисляет средства в компенсационный фонд. Расширяются основания, по которым «недострой» может быть исключен из единого реестра проблемных объектов.

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Комментарии (24)

муматор
какие заботливые депутаты. И ведь бескорыстные все!
265040341
Отказаться от подписания передаточного акта участник долевого строительства не может. (с)
.... рассказывал недавно один случай
260858041
Покоробило слово "убрать". Молодой журналист?
Кстати, с "убрать" -- тавтология вышла.
Недостатки УСТРАНЯЮТ, а не убирают.
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