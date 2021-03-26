Россиян могут лишить права не принимать у застройщика квартиру с недостатками

На рассмотрение нижней палаты парламента внесён законопроект , который уточняет процедуру передачи квартиры от застройщика покупателю. Соответствующий документ опубликован в электронной базе Госдумы, сообщает 26 марта «Интерфакс» .

Законопроект предполагает, что при наличии недочётов составляется акт о несоответствии, после подписывается акт передачи квартиры. А сами недоработки застройщик убирает или же возмещает гражданину расходы, либо снижает цену договора. Отказаться от подписания передаточного акта участник долевого строительства не может.

Это изменение также убирает стимул для застройщика вовремя устранять недостатки. Сейчас гражданин оплачивает коммунальные услуги за квартиру с момента подписания передаточного акта, до этого (с момента ввода дома в эксплуатацию) платит застройщик.

Более того, авторы законопроекта хотят позволить застройщику не раскрывать данные о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости, если он работает по счетам эскроу и перечисляет средства в компенсационный фонд. Расширяются основания, по которым «недострой» может быть исключен из единого реестра проблемных объектов.

