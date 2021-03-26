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Петербургские полицейские не дали разгуляться белорусу после суда за песню. Активиста снова задержали с прицелом на выдворение

Белорусского активиста из Петербурга хотят выдворить домой к батьке

В Петербурге повторно задержан белорусский активист Егор Мякинников. Об этом «Фонтанке» сообщил адвокат «Апологии протеста» Сергей Локтев 26 марта.

Мякинникова задержали накануне. Ему вменяют ч. 3 ст. 18.8 КоАП — нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Санкции статьи предусматривают штраф до 7 тысяч рублей и выдворение за пределы страны.

Материалы в отношении Мякинникова сегодня рассмотрит Василеостровский районный суд. Там же состоится заседание по административному делу в отношении лидера белорусского землячества Владимира Драгуна. Ему вменяют повторное участие в несогласованной акции.

Поводом для задержания белорусских активистов в Петербурге стал опубликованный в сети ролик с песней, где участники выражают поддержку Алексею Навальному. Четверо человек, включая Мякинникова, получили наказание в виде арестов за творчество с политическим подтекстом.

© Фонтанка.Ру

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