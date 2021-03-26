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Пхукет летом откроют для туристов с прививкой от коронавируса

Власти Таиланда первым для массового туризма решили открыть Пхукет

Таиланд откажется от требования карантина для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих на курортный остров Пхукет с 1 июля. Министр туризма королевства Пхипат Ратчакитпракарн объявил о снятии коронавирусных ограничений в комментарии Bloobmberg.

По его словам, активная вакцинация будет проведена и на самом курорте. Власти ставят цель добиться 70% вакцинированных до открытия туристического сезона. «Есть люди, которые уже вакцинированы и готовы путешествовать. Но они будут выбирать только те направления, где местные жители прошли вакцинацию и где не требуется карантин», — отметил Ратчакитпракарн.

Пхукет откроется для туристов на три месяца раньше, чем остальная страна. Другие таиландские курорты смогут принять посетителей только в октябре.

До этого власти Таиланда сократили карантин для привившихся от COVID-19. В конце февраля ряд районов государства начали прием отдыхающих. Всего Таиланд рассчитывает принять порядка 10 млн туристов в 2021 году.

С начала пандемии в королевстве коронавирусом заболели 28 443 тысячи человек.

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Комментарии (1)

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Не стоит полагаться на мнение чиновника высказанное журналисту. Позиция меняется по 10 раз за неделю. Тем более не стоит на основании непроверенных данных планировать свой отдых и оплачивать туры/билеты.
В местной (тайской) прессе проходила информация, что для въезда туристов с сертификатом о прививке без карантина нужно обеспечить вакцинацию от Covid не менее 70% местного населения. Когда это произойдет не знает никто, на сегодняшний день в Тае привиты единицы.
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