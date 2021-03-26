Пхукет летом откроют для туристов с прививкой от коронавируса

Таиланд откажется от требования карантина для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих на курортный остров Пхукет с 1 июля. Министр туризма королевства Пхипат Ратчакитпракарн объявил о снятии коронавирусных ограничений в комментарии Bloobmberg.
По его словам, активная вакцинация будет проведена и на самом курорте. Власти ставят цель добиться 70% вакцинированных до открытия туристического сезона. «Есть люди, которые уже вакцинированы и готовы путешествовать. Но они будут выбирать только те направления, где местные жители прошли вакцинацию и где не требуется карантин», — отметил Ратчакитпракарн.
Пхукет откроется для туристов на три месяца раньше, чем остальная страна. Другие таиландские курорты смогут принять посетителей только в октябре.
До этого власти Таиланда сократили карантин для привившихся от COVID-19. В конце февраля ряд районов государства начали прием отдыхающих. Всего Таиланд рассчитывает принять порядка 10 млн туристов в 2021 году.
С начала пандемии в королевстве коронавирусом заболели 28 443 тысячи человек.