FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
76.15р90.05р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
12
Печать

Далёкий от власти. Генпрокуратура нарисовала портрет типичного преступника

Среднестатистический российский преступник — это мужчина 30–49 лет без постоянного заработка и высшего образования, выяснили аналитики Генпрокуратуры.

Как сообщает 25 марта РИА Новости со ссылкой на портал правовой статистики ведомства, на долю мужчин в возрасте 30–49 лет приходится 53,9% преступников, 34,6% и 34,8% соответственно получили среднее общее или среднее профессиональное образование, 69% не имеют постоянных источников дохода. 93,3% — граждане России.

Меньше всего среди преступников, по данным на 2020 год, подростков до 15 лет; людей с высшим образованием и чиновников из органов госвласти. В целом социальный портрет преступности в стране за последние годы почти не меняется.

Скриншот с crimestat.ru
Скриншот с crimestat.ru
ПоделитьсяПоделиться

Значительная часть преступлений имеет социальную природу: отсутствие работы, пристрастие к спиртному, имеющиеся судимости, рассказывал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, 25% преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном состоянии.

По подсчётам МВД, в прошлом году в стране зарегистрировано чуть больше 2 миллионов преступлений, это на 1% выше показателя 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение — в 35, в Петербурге преступность выросла на 26%, и этому есть причины. По итогам первых двух месяцев 2021 года Петербург назвали бандитской столицей России.

Скриншот с crimestat.ru
Скриншот с crimestat.ru

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (12)

prozum
Пожалуй, что так и есть. Прокурорские здесь бьют в самую точку.
Те преступники, для которых наказание становится неотвратимым, действительно очень далеки от власти.
И чем ближе ты к ней (к власти) находишься, тем больше у тебя возможностей этого наказания избежать и не попасть в статистику.
Поистине - власть дает очень большие преимущества самой разнообразной категории граждан. Именно поэтому так туда и стремятся.
Grotesk
вот украл чиновник из едра или убил человека по пьянке на дороге... а тут раз и разъяснение... пупкин уволен с госслужбы за утрату доверия и его членство в партии приостановлено... и теперь он безработный и беспартийный пьяный обычный гражданин рф... можно теперь и в статистику включать...
***_555
Шутка так себе.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний