Среднестатистический российский преступник — это мужчина 30–49 лет без постоянного заработка и высшего образования, выяснили аналитики Генпрокуратуры.

Как сообщает 25 марта РИА Новости со ссылкой на портал правовой статистики ведомства, на долю мужчин в возрасте 30–49 лет приходится 53,9% преступников, 34,6% и 34,8% соответственно получили среднее общее или среднее профессиональное образование, 69% не имеют постоянных источников дохода. 93,3% — граждане России.

Меньше всего среди преступников, по данным на 2020 год, подростков до 15 лет; людей с высшим образованием и чиновников из органов госвласти. В целом социальный портрет преступности в стране за последние годы почти не меняется.