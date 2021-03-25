Среднестатистический российский преступник — это мужчина 30–49 лет без постоянного заработка и высшего образования, выяснили аналитики Генпрокуратуры.
Как сообщает 25 марта РИА Новости со ссылкой на портал правовой статистики ведомства, на долю мужчин в возрасте 30–49 лет приходится 53,9% преступников, 34,6% и 34,8% соответственно получили среднее общее или среднее профессиональное образование, 69% не имеют постоянных источников дохода. 93,3% — граждане России.
Меньше всего среди преступников, по данным на 2020 год, подростков до 15 лет; людей с высшим образованием и чиновников из органов госвласти. В целом социальный портрет преступности в стране за последние годы почти не меняется.
Значительная часть преступлений имеет социальную природу: отсутствие работы, пристрастие к спиртному, имеющиеся судимости, рассказывал глава Верховного суда Вячеслав Лебедев. По его словам, 25% преступлений против собственности и 40% против личности преступники совершают в пьяном состоянии.
По подсчётам МВД, в прошлом году в стране зарегистрировано чуть больше 2 миллионов преступлений, это на 1% выше показателя 2019 года. Рост преступлений отмечен в 50 регионах, снижение — в 35, в Петербурге преступность выросла на 26%, и этому есть причины. По итогам первых двух месяцев 2021 года Петербург назвали бандитской столицей России.