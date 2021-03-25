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Опрос «Фонтанки». Что петербуржцы хотят от благоустройства парка 300-летия

Глава Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер на минувшей неделе обсудили благоустройство района около «Газпром Арены» и Лахта Центра

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
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Одна из основных составляющих этого благоустройства — парк 300-летия.

«Фонтанка» спрашивает читателей о том, чего бы им хотелось от благоустройства береговой линии парка.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» / архив

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Комментарии (7)

houspi
Лучшее - враг хорошего.
Сохраните то, что есть и песочек свежий завезите.
olla
Все, что касается любой зеленой зоны в городе ; как можно больше цветущих деревьев, а так же хвойных, чтобы зимой зеленели.Траву перестать косить под ноль. Скамеек побольше, качелей интересных. Шашлычников штрафовать.
doorbal_
На Куршской косе со стороны Литвы бывали? Вот так вот и делайте!
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