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Опрос «Фонтанки». Что петербуржцы хотят от благоустройства парка 300-летия
Глава Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер на минувшей неделе обсудили благоустройство района около «Газпром Арены» и Лахта Центра
Опрос «Фонтанки». Что петербуржцы хотят от благоустройства парка 300-летия
Глава Петербурга Александр Беглов и глава «Газпрома» Алексей Миллер на минувшей неделе обсудили благоустройство района около «Газпром Арены» и Лахта Центра
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