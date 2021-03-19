Беглов и Миллер обсудили благоустройство района около «Газпром Арены» и Лахта Центра

В парке 300-летия Петербурга планируется благоустроить пляжную зону, а само зеленое пространство — интегрировать в единый ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и Лахта Центром. Соответствующие договоренности между правительством города и «Газпромом» во время рабочей встречи подтвердили губернатор Александр Беглов и Алексей Миллер.

По информации, которая 19 марта появилась в телеграм-канале компании, на береговой линии в Приморском районе появятся объекты спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры при поддержке «Газпрома». Благоустройство осуществляется в рамках реализации инициативы города по комплексному развитию прибрежной части.