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Беглов и Миллер обсудили благоустройство района около «Газпром Арены» и Лахта Центра

В парке 300-летия Петербурга планируется благоустроить пляжную зону, а само зеленое пространство — интегрировать в единый ансамбль со стадионом «Газпром Арена» и Лахта Центром. Соответствующие договоренности между правительством города и «Газпромом» во время рабочей встречи подтвердили губернатор Александр Беглов и Алексей Миллер.

По информации, которая 19 марта появилась в телеграм-канале компании, на береговой линии в Приморском районе появятся объекты спортивной и культурно-досуговой инфраструктуры при поддержке «Газпрома». Благоустройство осуществляется в рамках реализации инициативы города по комплексному развитию прибрежной части.

В настоящее время, напомним, идет согласование облика памятника Петру I, спасающему утопающих близ Лахты, — одноименной скульптуры Леопольда Бернштама, которую в 1919 году переплавили, назвав антихудожественной. Памятник планируется поставить у Лахта Центра.

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Комментарии (4)

dedmoroz_5e4d8827384c2
ГАЗПРОМ очень корректно всё благоустраивает
а парк, как был парком, так им и останется
***_555
Теперь остаткам парка придёт пушной зверёк. И так уже только часть осталась.
Арнольд Перумов
Это будет прощальная церемония горожан с парком
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