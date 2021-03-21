FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
35
Печать

«Фонтанка» показывает, почему полиция разогнала сходку анимешников в петербургских «Этажах»

Юных участников тематической встречи в лофт-проекте «Этажи» в центре Петербурга наблюдали с высоты. Видео, которое позднее передали полиции, 21 марта оказалось в распоряжении «Фонтанки».

Судя по видеозаписи, на Лиговском проспекте, 74, в воскресенье, собралось по меньшей мере двадцать поклонников японской культуры. Встречались во дворе, там же стол с одеждой и, по всей видимости, костюмами, некоторые успели переодеться.

«Фонтанка.ру»

В объектив неизвестного оператора попал момент, когда молодые люди увлечённо размахивают радужным флагом и позируют фотографу. Родители называют случившееся провокацией. Как рассказала мать одной из девочек, к ребятам-косплеерам подошла незнакомка с флагом и предложением сфотографироваться и снять видео на его фоне. Вскоре после её ухода на Лиговский приехала полиция с вопросами о пропаганде ЛГБТ.

В администрации «Этажей» подтвердили, что правоохранителей вызвали работники арт-пространства после того, как на пропаганду нетрадиционных отношений и субкультуры аниме пожаловались посетители. В лофт-проекте уточнили, что подобное мероприятие не организовывали, поэтому проинформировали полицейских, чтобы избежать нарушения порядка и негативных последствий для репутации.

По словам родителей, в отдел увезли 15–20 человек, большинству из которых 12–16 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (35)

tochilshik
а показывать фотографии на тему отдыха Путина и Шойгу в тайге можно? ведь Горбатая гора какая то.
ignik
Так ведь личность гражданки с флагом еврейской автономной области установили и предъявили ей антисемитское обвинение? Где с ним можно ознакомиться?
Агроном аэродрома
На тему победы Александра Невского над фашизмом надо косплеить потомушто.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний