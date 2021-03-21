Судя по видеозаписи, на Лиговском проспекте, 74, в воскресенье, собралось по меньшей мере двадцать поклонников японской культуры. Встречались во дворе, там же стол с одеждой и, по всей видимости, костюмами, некоторые успели переодеться.

Юных участников тематической встречи в лофт-проекте «Этажи» в центре Петербурга наблюдали с высоты. Видео, которое позднее передали полиции, 21 марта оказалось в распоряжении «Фонтанки».

В объектив неизвестного оператора попал момент, когда молодые люди увлечённо размахивают радужным флагом и позируют фотографу. Родители называют случившееся провокацией . Как рассказала мать одной из девочек, к ребятам-косплеерам подошла незнакомка с флагом и предложением сфотографироваться и снять видео на его фоне. Вскоре после её ухода на Лиговский приехала полиция с вопросами о пропаганде ЛГБТ.

В администрации «Этажей» подтвердили, что правоохранителей вызвали работники арт-пространства после того, как на пропаганду нетрадиционных отношений и субкультуры аниме пожаловались посетители. В лофт-проекте уточнили, что подобное мероприятие не организовывали, поэтому проинформировали полицейских, чтобы избежать нарушения порядка и негативных последствий для репутации.



По словам родителей, в отдел увезли 15–20 человек, большинству из которых 12–16 лет.

