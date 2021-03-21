В петербургских «Этажах» прокомментировали задержание юных участников аниме-сходки

В сходке единомышленников разглядели пропаганду любви нетрадиционной и к аниме.



Как сообщили «Фонтанке» в администрации «Этажей», 21 марта внимание руководства к группе молодых людей привлекли некие посетители: они рассказали о массовом мероприятии на территории лофт-проекта, участники которого «пропагандируют однополые отношения и субкультуру аниме».

«Мы не были предупреждены о данном мероприятии, и наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей. Во избежание нарушения общественного порядка, а также возможных негативных последствий для репутации заведения мы были вынуждены вызвать полицию. В данный момент сотрудники полиции устанавливают наличие или отсутствия административного проступка в действиях данных граждан», — комментируют случившееся в администрации.