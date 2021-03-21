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В петербургских «Этажах» прокомментировали задержание юных участников аниме-сходки

Администрация петербургского лофт-проекта «Этажи» подтвердила, что обратилась в полицию с просьбой проверить встречу молодых людей, увлечённых японской культурой.

В сходке единомышленников разглядели пропаганду любви нетрадиционной и к аниме.

Как сообщили «Фонтанке» в администрации «Этажей», 21 марта внимание руководства к группе молодых людей привлекли некие посетители: они рассказали о массовом мероприятии на территории лофт-проекта, участники которого «пропагандируют однополые отношения и субкультуру аниме».

«Мы не были предупреждены о данном мероприятии, и наши посетители не разделяют убеждения организаторов мероприятия, которые имели при себе малолетних детей. Во избежание нарушения общественного порядка, а также возможных негативных последствий для репутации заведения мы были вынуждены вызвать полицию. В данный момент сотрудники полиции устанавливают наличие или отсутствия административного проступка в действиях данных граждан», — комментируют случившееся в администрации.

О том, что в «Этажах» происходит «что-то неприятное», рассказала петербурженка Мария, 12-летняя дочь которой в воскресенье в культурном центре на Лиговском встречалась с друзьями по интересам. Женщина говорит, что увлечённые аниме и косплеем ребята встречаются там регулярно, но сегодня девочка позвонила и сообщила, что их задерживают. Она успела рассказать о незнакомке, которая незадолго до приезда полиции предложила ей и её друзьям сфотографироваться на фоне радужного флага. Родители называют случившееся провокацией и сообщают, что в 76 отделе 15–20 человек, большинству из которых 12–14 лет.

Автор фото — читательница «Фонтанки» Мария
Автор фото — читательница «Фонтанки» Мария
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Автор фото — читательница «Фонтанки» Мария
Автор фото — читательница «Фонтанки» Мария

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Комментарии (18)

tochilshik
бойкот Этажам. к сожалению люди у нас не сознательные. завтра история забудется.а надо чтоб Этажам стукачество в нквд влетело в копеечку, вплоть до банкротства.
Rusbuzz
Вот зашквар так зашквар для этажей. Какой адекватный человек пойдёт теперь в подобное место?
Nerevar
Надо объявить массовый бойкот этим "Этажам" и пусть они обанкротятся. От всей души желаю администрации "Этажей" пожара и скорейшего банкротства. Аниме видите ли плохое.
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