Более полутора тысяч квартир обошли участковые в поисках нелегалов, поселившихся в Выборгском районе Петербурга. Из них восемь оказались «резиновыми».

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 21 марта, профилактический рейд на севере города прошёл в четверг. Участковые обошли 43 жилых дома, побывав в 1,7 тысячи квартир. Особое внимание уделяли тем, где для дополнительных спальных мест используют любое свободное пространство.

«Факты массового проживания мигрантов обнаружены в восьми квартирах: в домах на Лесном проспекте, Новолитовской улице и Большом Сампсониевском проспекте», — рассказали в ведомстве.