Более полутора тысяч квартир обошли участковые в поисках нелегалов, поселившихся в Выборгском районе Петербурга. Из них восемь оказались «резиновыми».
Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 21 марта, профилактический рейд на севере города прошёл в четверг. Участковые обошли 43 жилых дома, побывав в 1,7 тысячи квартир. Особое внимание уделяли тем, где для дополнительных спальных мест используют любое свободное пространство.
«Факты массового проживания мигрантов обнаружены в восьми квартирах: в домах на Лесном проспекте, Новолитовской улице и Большом Сампсониевском проспекте», — рассказали в ведомстве.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В отдел полиции увезли сорок иностранцев, 25 из них получили протоколы за нарушение норм миграционного законодательства. Там, где количество жильцов не вызывало вопросов, участковые оставляли памятки, в которых прописаны схемы мошенников и указаны телефоны, по которым следует обратиться, если кто-то будет предлагать, например откупить родственников от ответственности за ДТП или перевести деньги на безопасный счёт.