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Полицейские устроили «чистый четверг» северу Петербурга. Для сорока человек он закончился в отделе

Более полутора тысяч квартир обошли участковые в поисках нелегалов, поселившихся в Выборгском районе Петербурга. Из них восемь оказались «резиновыми».

Как сообщает ГУ МВД по Петербургу и области 21 марта, профилактический рейд на севере города прошёл в четверг. Участковые обошли 43 жилых дома, побывав в 1,7 тысячи квартир. Особое внимание уделяли тем, где для дополнительных спальных мест используют любое свободное пространство.

«Факты массового проживания мигрантов обнаружены в восьми квартирах: в домах на Лесном проспекте, Новолитовской улице и Большом Сампсониевском проспекте», — рассказали в ведомстве.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В отдел полиции увезли сорок иностранцев, 25 из них получили протоколы за нарушение норм миграционного законодательства. Там, где количество жильцов не вызывало вопросов, участковые оставляли памятки, в которых прописаны схемы мошенников и указаны телефоны, по которым следует обратиться, если кто-то будет предлагать, например откупить родственников от ответственности за ДТП или перевести деньги на безопасный счёт.

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Комментарии (5)

chip1
Не нужно изобретать велосипед, мучать жителей городов и самих мигрантов, сделать трудовую миграцию как сделано в ЕС, вменить обязанность по обеспечению жильем и медстраховкой стороне которая этих мигрантов приглашает и эксплуатирует то есть работодателю! Исключить возможность приезжать и работать без приглашения от работодателя. Но это видимо слишком просто и бьет по карману строительных корпораций и полицейских, которые занимаются рэкетом в отношении мигрантов, отведя их в сторонку и ощупывая карманы.
syshsun
Ну да,к проститутошному субботнику,добавился чистый четверг.Убираться в отделе кто-то же должен.
263836471
Да весь город уже давно "резиновый"!!!
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