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В Петербурге вычислили мошенников, звонивших пенсионерке с «легендой о ДТП». Таких, как она, может быть гораздо больше

В Петербурге нашли и задержали телефонных мошенников, жертвой которых стала пенсионерка из Курортного района. В правоохранительных органах не исключают, что таких, как она, гораздо больше.

Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, по подозрению в мошенничестве накануне были задержаны трое: 35-летний уроженец Красноярского края, 24-летний уроженец Ленинградской области и 26-летний уроженец Архангельской области. Двое проживают в Петербурге, ещё один — в Кудрово. Ранее никто из них не был судим.

Уголовное дело было возбуждено прошлым летом. По версии следствия, задержанные позвонили на телефон пожилой жительницы Сестрорецка, представились родственниками и заявили, что попали в ДТП, а для освобождения от уголовной ответственности якобы нужны деньги. Пенсионерка отдала им 100 тысяч рублей и две тысячи евро. Расследование продолжается.

«Фонтанка» неоднократно писала об этой схеме обмана. Так, в конце прошлого года на неё попался экс-сотрудник прокуратуры на пенсии, отдав мошеннику 4 млн рублей. Последнего позже вычислила полиция. Ещё пару телефонных аферистов задержали в начале этой недели, они также работали, используя легенду о ДТП.

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