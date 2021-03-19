В Петербурге вычислили мошенников, звонивших пенсионерке с «легендой о ДТП». Таких, как она, может быть гораздо больше

В Петербурге нашли и задержали телефонных мошенников, жертвой которых стала пенсионерка из Курортного района. В правоохранительных органах не исключают, что таких, как она, гораздо больше.



Как стало известно «Фонтанке» 19 марта, по подозрению в мошенничестве накануне были задержаны трое: 35-летний уроженец Красноярского края, 24-летний уроженец Ленинградской области и 26-летний уроженец Архангельской области. Двое проживают в Петербурге, ещё один — в Кудрово. Ранее никто из них не был судим.



Уголовное дело было возбуждено прошлым летом. По версии следствия, задержанные позвонили на телефон пожилой жительницы Сестрорецка, представились родственниками и заявили, что попали в ДТП, а для освобождения от уголовной ответственности якобы нужны деньги. Пенсионерка отдала им 100 тысяч рублей и две тысячи евро. Расследование продолжается.

