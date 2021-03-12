В Петербурге генерал МВД перевел телефонным мошенникам 600 тысяч. Дело раскрыли за неделю

Бывший замначальника Следственного департамента МВД Дмитрий Какошин попался на уловку аферистов и предоставил им доступ к банковским картам. С его счетов списали 613 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке», 11 марта полиция Петербурга завершила расследование дела, в котором генерал МВД Какошин значится единственным потерпевшим. Обвиняемый в крупном мошенничестве тоже один — это 35-летний выходец из Украины Андрей Пейтер. В сложной схеме телефонного мошенничества он выполнял конечную роль «дропера» — снимал похищенные деньги с банкоматов.

Дмитрию Какошину неизвестный позвонил вечером 18 ноября 2020 года. Он использовал технологию подмены номеров, поэтому генерал увидел на своем дисплее характерные для банка «ВТБ» цифры. Неизвестный представился сотрудником службы безопасности банка, сообщил о попытках третьих лиц списать деньги со счетов Какошина и предложил ему перевести накопления в «сегрегированную ячейку», то есть безопасный счет самого «ВТБ». Генерал поверил. «Я находился под убеждением и психологическим воздействием», — оправдывался потом Какошин перед бывшими коллегами. Генерал продиктовал незнакомцу номера и CVC-коды трех банковских карт. Деньги преступники списывали порциями, и для подтверждения переводов банк присылал Какошину СМС-уведомления с кодами. Их потерпевший тоже диктовал мнимому сотруднику службы безопасности. Десятью транзакциями преступники перевели со счетов Какошина на свои карты 613 тысяч 852 рубля. Андрей Пейтер отправился их обналичивать в ТРК «Гранд каньон» на проспекте Энгельса. На поиски Пейтера отрядили лучших сыщиков Петербурга, его задержали через неделю. Статус потерпевшего сыграл против обвиняемого и в суде. Пейтера отправили в СИЗО, несмотря на относительно небольшую сумму похищенного.