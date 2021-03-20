«Существенный удар по моему финансовому состоянию». Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тысячи рублей

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что из-за санкций СНБО Украины на её банковской карте оказались заблокированными порядка 20 тыс. гривен, или около 54 тыс. рублей.



«Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка «Райффайзен Банк Аваль», на которой около 20 000 гривен, — это «существенный удар» по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины», — написала Поклонская 20 марта на своей станице «ВКонтакте».

