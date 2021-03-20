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«Существенный удар по моему финансовому состоянию». Наталья Поклонская оценила свои потери от украинских санкций в 54 тысячи рублей

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что из-за санкций СНБО Украины на её банковской карте оказались заблокированными порядка 20 тыс. гривен, или около 54 тыс. рублей.

«Вот уж не думала, что моя прокурорская зарплата может спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности президента Зеленского. Однако советую никому не раскрывать деталей грозного решения СНБО Украины о наложении персональных экономических санкций. Иначе засмеют. Моя незаконно арестованная зарплатная карточка «Райффайзен Банк Аваль», на которой около 20 000 гривен, — это «существенный удар» по моему финансовому состоянию и вклад в экономику Украины», — написала Поклонская 20 марта на своей станице «ВКонтакте».

Она также заметила, что эти деньги были заработаны ещё в период работы в украинской прокуратуре до весны 2014 года, когда она уехала из Киева в Крым и стала прокурором республики, вошедшей в состав РФ.

Ранее Наталья Поклонская рассказала, чем планирует заняться после ухода из Госдумы, а также призналась, что перестала доверять мужчинам.

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Комментарии (13)

Урус-Баши
Судя по всему, она кончала какое-то юридическое ПТУ на Украине. Сужу по пластмассовой кружке кофе "с собой", купленной, видимо, где-то вблизи телецентра. С этим она и появилась на экране. Видок не как у депутатши, пусть даже бывшей.
фрэди
Свято место пустым не бывает!! найдут ей замену
mccaron
Эта мадам гораздо порядочней и последовательный, чем большинство комментаторов фонтанки
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