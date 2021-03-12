Поклонская рассказала, чем планирует заняться после ухода из Госдумы

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из нижней палаты парламента. Она заявила, что ей пока не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.
«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — цитирует Поклонскую 12 марта РИА Новости.
Депутат призналась, что за время работы в Госдуме допустила ряд политических ошибок. «Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила», — подчеркнула Поклонская.
При этом она заявила, что планов возглавить какой-либо из крымских городов у неё нет. «Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», — отметила депутат.