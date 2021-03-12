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Поклонская рассказала, чем планирует заняться после ухода из Госдумы

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из нижней палаты парламента. Она заявила, что ей пока не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.

«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — цитирует Поклонскую 12 марта РИА Новости.

Депутат призналась, что за время работы в Госдуме допустила ряд политических ошибок. «Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила», — подчеркнула Поклонская.

При этом она заявила, что планов возглавить какой-либо из крымских городов у неё нет. «Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», — отметила депутат.

Наталья Поклонская получила известность после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. В мае того же года она вступила в должность прокурора Республики Крым. Поклонскую считают главным борцом с коррупцией и организованной преступностью на полуострове, в итоге правоохранительными органами были открыты уголовные дела в отношении ряда должностных лиц Крыма.

На выборах в сентябре 2016 года Поклонская была избрана депутатом Государственной думы РФ и назначена на должность главы комиссии по контролю за доходами депутатов, однако в сентябре 2018 года этой должности была лишена из-за нарушения фракционной дисциплины во время голосования по пенсионной реформе, против которой выступала. С самого начала работы в нижней палате парламента Поклонская активно вела борьбу с фильмом «Матильда», чем вызывала общественный резонанс среди политиков, деятелей культуры и в обществе.

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Комментарии (1)

mikkola2008
Допустила ряд ошибок. Коррупцию стала искать не у того кого надо.
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