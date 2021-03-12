Поклонская рассказала, чем планирует заняться после ухода из Госдумы

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из нижней палаты парламента. Она заявила, что ей пока не поступали предложения снова баллотироваться в Госдуму, но она готова идти дальше.



«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», — цитирует Поклонскую 12 марта РИА Новости.



Депутат призналась, что за время работы в Госдуме допустила ряд политических ошибок. «Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила», — подчеркнула Поклонская.