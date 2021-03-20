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«Журналисты не должны опасаться расправ». Евросоюз обратился к России из-за ситуации с «Новой газетой»

Внешнеполитическая служба Евросоюза 20 марта опубликовала заявление о ситуации с публикацией «Новой газеты» о Чечне, в котором призвала российские власти обеспечить журналистам возможность работать в безопасности.

«Журналисты должны иметь возможность работать в безопасных условиях и не опасаться расправ», — цитирует документ РИА Новости.

В ЕС считают, что после публикации статьи о якобы внесудебных казнях в Чечне автор и само издание подверглись «недопустимым словесным нападкам» и кампании по запугиванию. В заявлении отмечается, что «свобода СМИ и плюрализм являются основными аспектами демократии, играют ключевую роль в информировании населения, привлечении к ответственности властей». При этом в ЕС призывают провести расследование изложенных в материале фактов.

Ранее «Новая газета» опубликовала второй с начала года материал с данными о якобы внесудебных казнях в Чечне. После этого сотрудники чеченского полка полиции попросили президента РФ Владимира Путина пресечь попытки оскорбления со стороны издания, а министр печати Чечни Ахмед Дудаев потребовал закрыть газету. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал сотрудников «Новой газеты» западными агентами. После этого главный редактор издания Дмитрий Муратов не исключил, что подаст иск к Кадырову.

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Комментарии (1)

ElenaLeo
Пригожин Кадырову помощь предлагает
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