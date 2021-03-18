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Кадыров назвал журналистов «Новой газеты» «агентами западных спецслужб». Им угрожать можно

Рамзан Кадыров высказал недовольство высказываниями пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова по поводу обращения полка имени Ахмата Кадырова с претензиями к «Новой газете».

«Господин Песков, Вы меня озадачили! Оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту, гаранту Конституции Владимиру Путину. Я считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют, как например: с провокационными нападками на чеченский народ от «Новой Газеты»», — написал глава Чечни 18 марта в своем Telegram-канале.

Ранее Песков посоветовал полку имени А. Кадырова урегулировать свои претензии к «Новой газете» в суде. И уточнил, что обращаться к президенту тут «не по адресу». Он добавил, что «безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой», но «клевета должна преследоваться по закону».

Кадыров в ответ не стал отрицать сам факт угроз, но заявил, что не видит «намека для такой тревоги»: «Мало-мальски мыслящему человеку понятно, что сотрудники «НГ» являются распоясавшимися от безнаказанности агентами известных западных служб, а не журналистами. Американские власти часто применяют антироссийские санкции с подачи таких якобы либеральных газет», — написал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне «мир, порядок и полная безопасность», а «в центре Москвы сидят западные агенты, которые мечтают ввергнуть наш народ в очередную пучину хаоса».

Статья в «Новой газете», с которой начался очередной виток противостояния издания с руководством Чечни, называется «Я служил в чеченской полиции и не хотел убивать людей». Это продолжение многолетнего расследования о казни 27 жителей Чечни, в нём изложены показания чеченского полицейского о внесудебных расправах.

15 марта, после выхода статьи в «Новой газете», её сотрудники сообщили, что подверглись химической атаке на здание редакции в Потаповском переулке Москвы. Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента нет.

Позднее в СМИ и соцсетях появилось видео, на котором человек в костюме курьера распыляет неизвестное вещество у здания редакции «Новой газеты» — то ли из колеса велосипеда, на котором приехал, то ли из сумки, после чего спокойно уходит.

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Комментарии (21)

265095961
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Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо........
OldObyvatel
В год на охрану многочисленной кадыровской семьи тратится миллиард рублей. Думаете, он опасается журналистов из "Новой газеты"?
Своего народа боится этот убийца, кровников, которых наплодил за годы террора.
Анна Юсупова
Статья "Новой" безумно страшная, поскольку с документами на руках даёт понять, какой уровень беззакония царит в том регионе и как легко может быть распространён на всю остальную страну.
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