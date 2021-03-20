«Скопинский маньяк» пытался продать подробности своих преступлений СМИ

По данным телеканала, журналисты несколько раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в колонии, однако тот всегда отвечал отказом. Позже, в августе 2020 года, уже он сам обратился в редакцию, заявив, что хочет выступить в телешоу, чтобы «разоблачить Катю» (одну из жертв — Екатерину Жарову), которую он «до сих пор любит».

Отсидевший 17 лет в колонии за похищение двух несовершеннолетних девушек и вышедший на свободу «скопинский маньяк» Виктор Мохов пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений. Об этом 20 марта сообщает RT .

При этом Мохов рассчитывал на гонорар. «В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали», — писал Мохов.



По данным RT, он не требовал аванса, рассчитывая получить весь гонорар после своего освобождения. После того как стало понятно, что никто ему платить не собирается, Мохов перестал писать в редакцию.



Напомним, что «скопинский маньяк» вышел на свободу 3 марта. Сразу же после прибытия в родной город он попал в полицию. «Фонтанка» писала, что центральные телеканалы отказались проводить с Моховым ток-шоу. Сам он также не горел желанием общаться с журналистами.

