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«Скопинский маньяк» пытался продать подробности своих преступлений СМИ

Отсидевший 17 лет в колонии за похищение двух несовершеннолетних девушек и вышедший на свободу «скопинский маньяк» Виктор Мохов пытался продать СМИ новые подробности совершенных им преступлений. Об этом 20 марта сообщает RT.

По данным телеканала, журналисты несколько раз пытались связаться с Моховым, пока он находился в колонии, однако тот всегда отвечал отказом. Позже, в августе 2020 года, уже он сам обратился в редакцию, заявив, что хочет выступить в телешоу, чтобы «разоблачить Катю» (одну из жертв — Екатерину Жарову), которую он «до сих пор любит».

При этом Мохов рассчитывал на гонорар. «В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали», — писал Мохов.

По данным RT, он не требовал аванса, рассчитывая получить весь гонорар после своего освобождения. После того как стало понятно, что никто ему платить не собирается, Мохов перестал писать в редакцию.

Напомним, что «скопинский маньяк» вышел на свободу 3 марта. Сразу же после прибытия в родной город он попал в полицию. «Фонтанка» писала, что центральные телеканалы отказались проводить с Моховым ток-шоу. Сам он также не горел желанием общаться с журналистами.

В 2000 году в городе Скопин Рязанской области слесарь Виктор Мохов совершил похищение двух девушек, 14 и 17 лет, которых вызвался подвезти. Он держал их в специальном бункере и насиловал почти четыре года. В неволе одна из пленниц дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Мохов морил девушек голодом, держал без света, бил резиновым шлангом, разбрызгивал по комнате слезоточивый газ. Девушкам случайно удалось передать записку тогда еще в милицию через квартирантку Мохова, и в мае 2004 года они были освобождены.

В августе 2005-го Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима. Отбывать наказание его отправили в колонию в Саратовской области. Освобождён Виктор Мохов был по истечении срока заключения 3 марта 2021 года.

История «скопинского маньяка» неоднократно обсуждалась на ток-шоу центральных телеканалов. Одна их жертв Мохова, Екатерина Мартынова, написала книгу о происшедшем, а также несколько раз давала интервью.

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