Bloomberg: У «Северного потока-2» появился более серьезный противник, чем США

Популярность партии «Зелёные» в Германии может представлять серьезную угрозу для реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Как пишет 19 марта Bloomberg, экологи могут оказаться более серьезным препятствием, чем санкции США.



Издание напоминает, что Ангела Меркель, поддерживающая трубопровод, уйдет в отставку с поста канцлера уже в сентябре этого года. Её Христианско-демократический союз на недавних выборах в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц потерпел поражение. «Зеленые», тем временем, набирают все больше голосов и примут участие в формировании региональных правительств. В сентябре 2021 года пройдут федеральные выборы в Бундестаг — именно его депутаты будут выбирать нового канцлера.

