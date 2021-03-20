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Bloomberg: У «Северного потока-2» появился более серьезный противник, чем США

Популярность партии «Зелёные» в Германии может представлять серьезную угрозу для реализации проекта газопровода «Северный поток-2». Как пишет 19 марта Bloomberg, экологи могут оказаться более серьезным препятствием, чем санкции США.

Издание напоминает, что Ангела Меркель, поддерживающая трубопровод, уйдет в отставку с поста канцлера уже в сентябре этого года. Её Христианско-демократический союз на недавних выборах в федеральных землях Баден-Вюртемберг и Рейнланд-Пфальц потерпел поражение. «Зеленые», тем временем, набирают все больше голосов и примут участие в формировании региональных правительств. В сентябре 2021 года пройдут федеральные выборы в Бундестаг — именно его депутаты будут выбирать нового канцлера.

«Зеленые» неоднократно выступали против «Северного потока-2». Лидер партии Анналена Баербок 19 марта заявила, что он «противоречит экологическим целям Евросоюза» и «не должен быть достроен».

Газопровод, как сообщалось ранее, готов примерно на 95%. Накануне стало известно, что новые санкции против «Северного потока-2» готовят в США, а Германия якобы надеется «купить» достройку газопровода у Штатов помощью Украине.

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Комментарии (2)

Piter Russo
Среди зеленых есть и поддерживающие этот проект. Газ все таки более экологичен чем мазут или бензин, дизель. Электричество вырабатывать одними панелями и ветриками не получиться.
Riptide
Ух, красотка! Я б ей ... (годы подходящие)))
Баербок Анналена Шарлотта Альма - родилась 15 декабря 1980, родом из земли Нижняя Саксония на северо-западе Германии. С 2000 по 2004 год Баербок изучала политологию и публичное право в Гамбургском университете . В 2005 году получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики (LSE). В 2005 году прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права (BIICL).
В своей парламентской группе она выступала в качестве спикера по климатической политике. 27 января 2018 года в ее родном городе Ганновере Баербок была избрана одним из двух равноправных председателей ее партии на федеральном уровне. Она набрала 64 процента голосов, больше, чем ее соперница Аня Пил. Баербок замужем, имеет двух дочерей. Семья живет в Потсдаме.
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