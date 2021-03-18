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Администрация Байдена хочет заблокировать «Северный поток-2» новыми санкциями

Администрация президента США планирует новые санкции, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом 18 марта пишет Bloomberg.

Под ограничения может попасть материнская компания проекта Nord Stream 2 AG, рассказали три источника издания. Кроме того, санкции затронут все компании, которые помогают стройке, вплоть до страховой, работавшей с судами-трубопрокладчиками, и фирм, предоставляющих различные материалы.

В Минфине США уклончиво ответили на запрос Bloomberg: там сослались на заявление госсекретаря Энтони Блинкена. Он говорил, что «любая организация, участвующая в трубопроводе «Северный поток-2», рискует получить санкции США и должна немедленно прекратить работы на трубопроводе».

Препятствием для санкций является позиция Германии, уточняет Bloomberg. Канцлер ФРГ Ангела Меркель неоднократно публично поддерживала проект.

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Комментарии (21)

265095961
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Мой номер кaрты: 4249 1703 6310 579-шесть

Заранее большое человеческое спaсибо...
nuga
Этот Бидон помешанный уже остановил трубопровод у себя в Америке,по которому должны были нефть качать.Прокуроры 12 штатов подали протест против Бидона,который лишил работы тысячи людей. Трубопровод был запущен Трампом.
zlopopik
Газ нужен Европе. Газопровод будет построен. За счет России. И без возможности получать прибыль. Вот и вся нехитрая задумка. Реализуется успешно со всех сторон. Как и другие проекты. Поэтому нынешний режим в РФ такой долгоиграющий. Вырваться тяжело. Наготове всегда есть новые заряженные кадры, иногда их просят напомнить о себе.
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