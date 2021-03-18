Администрация Байдена хочет заблокировать «Северный поток-2» новыми санкциями

Администрация президента США планирует новые санкции, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2» из России в Германию. Об этом 18 марта пишет Bloomberg.



Под ограничения может попасть материнская компания проекта Nord Stream 2 AG, рассказали три источника издания. Кроме того, санкции затронут все компании, которые помогают стройке, вплоть до страховой, работавшей с судами-трубопрокладчиками, и фирм, предоставляющих различные материалы.



В Минфине США уклончиво ответили на запрос Bloomberg: там сослались на заявление госсекретаря Энтони Блинкена. Он говорил, что «любая организация, участвующая в трубопроводе «Северный поток-2», рискует получить санкции США и должна немедленно прекратить работы на трубопроводе».

