Германия хочет «купить» у США завершение «Северного потока-2» помощью Украине

Власти Германии рассматривают возможность убедить США в необходимости завершения газопровода «Северный поток-2» крупными инвестициями в Украину. Об этом 18 марта пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.



По словам собеседников издания, Германия готовит несколько инвестиционных проектов на Украине по хранению водорода. ФРГ, согласно программе Евросоюза, должна к 2030 году производить по 7,5 ГВатт «зеленой» энергии в год — к этому процессу и собираются подключить Украину. Как пишет Handelsblatt, первый водородный проект уже согласован, в его рамках построят электролизер, который будет расщеплять воду на водород и кислород. В проекте стоимостью 25 млн долларов примут участие Siemens Energy и крупнейшая частная украинская энергокомпания ДТЭК, входящая в холдинг SCM Рината Ахметова. Интересно, что Ахметов имеет славу «донбасского олигарха» и ранее был крайне близок к руководству самопровозглашенных народных республик на востоке Украины.

