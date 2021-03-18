FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-5°C/Завтра: -4
73.66р88.12р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
4
Печать

Германия хочет «купить» у США завершение «Северного потока-2» помощью Украине

Власти Германии рассматривают возможность убедить США в необходимости завершения газопровода «Северный поток-2» крупными инвестициями в Украину. Об этом 18 марта пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

По словам собеседников издания, Германия готовит несколько инвестиционных проектов на Украине по хранению водорода. ФРГ, согласно программе Евросоюза, должна к 2030 году производить по 7,5 ГВатт «зеленой» энергии в год — к этому процессу и собираются подключить Украину. Как пишет Handelsblatt, первый водородный проект уже согласован, в его рамках построят электролизер, который будет расщеплять воду на водород и кислород. В проекте стоимостью 25 млн долларов примут участие Siemens Energy и крупнейшая частная украинская энергокомпания ДТЭК, входящая в холдинг SCM Рината Ахметова. Интересно, что Ахметов имеет славу «донбасского олигарха» и ранее был крайне близок к руководству самопровозглашенных народных республик на востоке Украины.

Handelsblatt уточняет, что правительство Германии рассчитывает благодаря расширению помощи Украине, в том числе в энергетической сфере, убедить власти США дать завершить «Северный поток-2». Ранее немецкие СМИ писали, что ФРГ якобы предлагала инвестиции в размере 1 млрд евро в строительство терминалов по приему американского сжиженного газа, чтобы снять санкции с газопровода.

Bloomberg сегодня сообщил, что администрация президента США планирует новые санкции, чтобы заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

piterez
Вопрос теперь, сколько Германия готова заплатить? 5 млрд. евро - это как раз та сумма, которая умиротворит Байдена.... Теперь важно, чтобы путинская банда, не натворила чего, пока стороны не договорились смягчить санкции...
Савва Морозов
а потом плашек три восьмых не будет - игра в хохму, когда немцы показывают, что всецело готовы помочь украине, а американцы, которые понимают разводку, против.
Piter Russo
США пытаются убедить РФ санкциями что бы она продолжила финансировать Украинский проект США, РФ сопротивляется и тащит трубу в Германии - ибо Украина должна быть свободной, в том числе от финансирования РФ. Немцы подсчитав барыши от газового хаба, готовы хитро поделиться с Украиной барышом через инвестицию в зеленую энергетику для самой же Германии.
Вот только США этот вариант не интересен - не нужно штатам энергетическое усиления Германии в ЕС, а крохами зеленой энергетики украинский проект не поддержишь. Так что новый виток санкций будет, но трубу достоят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний