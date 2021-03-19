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Петербуржец, работавший в Смольном с Путиным, назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии станет Дмитрий Мезенцев, до этого занимавший пост посла РФ в стране. Об этом вечером 19 марта сообщает МИД РФ.

«Этим же постановлением от обязанностей Государственного секретаря освобожден Г.А.Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности», - уточняется в сообщении.

В министерстве считают, что Мезенцев «продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске».

Об отставке Мезенцева с должности посла в Белоруссии стало известно сегодня днем. Ранее «Коммерсантъ» писал, что его сменит тоже петербуржец — Евгений Лукьянов (работает послом в Латвии).

Дмитрий Мезенцев родился и учился в Ленинграде. В 1991-1996 годах был председателем комитета по печати и СМИ мэрии Санкт-Петербурга. Владимир Путин тогда возглавлял комитет по внешним связям. После поражения Анатолия Собчака на выборах переехал в Москву. Позже представлял в Совете Федерации Иркутскую область, а также был губернатором этого региона.

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