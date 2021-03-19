Петербуржец, работавший в Смольном с Путиным, назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии

Госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии станет Дмитрий Мезенцев, до этого занимавший пост посла РФ в стране. Об этом вечером 19 марта сообщает МИД РФ.



«Этим же постановлением от обязанностей Государственного секретаря освобожден Г.А.Рапота в связи с истечением срока пребывания в должности», - уточняется в сообщении.



В министерстве считают, что Мезенцев «продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске».

