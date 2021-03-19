FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -4
74.14р88.43р
Будущая платная парковка в СПбЧто запрещено до 28 марта«Фонтанка» в Яндекс.НовостяхПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
3
Печать

Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ в пятницу, 19 марта, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О преемнике Мезенцева на посту посла России в Белоруссии пока не сообщается. Также не уточняется и его собственная дальнейшая карьера.

Ранее чиновник и дипломат трудился губернатором Иркутской области (2009–2012 гг.), в разные годы являлся членом Совета Федерации от Иркутской и Сахалинской областей, занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013–2015 гг.). В должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев находился с конца апреля 2019 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

А наш дядя Михаил
Это он дает адекватный ответ Байдену а заодно всем этим ЕэСам. Сначала из Америки посла вызывает,теперь ещё одного. Следующий этап - это бомбежка Воронежа. Непритятель дрожи-едут с пушками ежи (тоже из далекого детства.Удивляюсь, как наш главком не вспомнил этой пугалки).
264246911
Да он и там все дело загубит.
На пенсию и все
Мойше
Считаю, что Александр Дмитриевич Беглов оправдает доверие президента на столь высоком посту. Лучшего посла для Беларуси и желать нельзя.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний