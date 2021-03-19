Путин отправил в отставку посла России в Белоруссии

Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Белоруссия Дмитрий Мезенцев освобождён от занимаемой должности. Соответствующий указ в пятницу, 19 марта, подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



О преемнике Мезенцева на посту посла России в Белоруссии пока не сообщается. Также не уточняется и его собственная дальнейшая карьера.



Ранее чиновник и дипломат трудился губернатором Иркутской области (2009–2012 гг.), в разные годы являлся членом Совета Федерации от Иркутской и Сахалинской областей, занимал пост генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (2013–2015 гг.). В должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев находился с конца апреля 2019 года.

