Сергей Носов призвал американцев поумерить пыл и напомнил о судьбе Наполеона и Адольфа Гитлера.
«Милые заморские соседи, /Сытые, вальяжные, как боги, /Не будите русского медведя. /Пусть он мирно спит в своей берлоге», - процитировал 19 марта магаданский губернатор в своем Instagram крымского поэта Константина Фролова.
По словам Носова, он захотел вступиться за российского президента после «личных оскорблений <...> в адрес нашего национального лидера и нашего народа» со стороны Джо Байдена. В стихах, которые для ответа выбрал руководитель региона, есть строки про то, что «баловство выйдет боком» посягающим на Россию. Жаждущим новых территорий поэт и вслед за ним магаданский губернатор рекомендуют «прочитать парочку историй про Наполеона и Адольфа».