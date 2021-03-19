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«Не будите русского медведя». Губернатор Магаданской области в стихах ответил Джо Байдену

Сергей Носов призвал американцев поумерить пыл и напомнил о судьбе Наполеона и Адольфа Гитлера.

«Милые заморские соседи, /Сытые, вальяжные, как боги, /Не будите русского медведя. /Пусть он мирно спит в своей берлоге», - процитировал 19 марта магаданский губернатор в своем Instagram крымского поэта Константина Фролова.

По словам Носова, он захотел вступиться за российского президента после «личных оскорблений <...> в адрес нашего национального лидера и нашего народа» со стороны Джо Байдена. В стихах, которые для ответа выбрал руководитель региона, есть строки про то, что «баловство выйдет боком» посягающим на Россию. Жаждущим новых территорий поэт и вслед за ним магаданский губернатор рекомендуют «прочитать парочку историй про Наполеона и Адольфа».

Президент Джо Байден 17 марта нелестно высказался о российском президенте в интервью ABC, ответив утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. В Кремле назвали такие слова «очень плохими высказываниями». Сам Владимир Путин днём позже в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и припомнил детскую дразнилку: «Кто как обзывается, тот так и называется».

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Комментарии (3)

Иван 2пырьев
Не будите русского медведя
А то он проснется, разбомбит Воронеж
И в Магадане навалит,
а я тут губернатор,
мне этого навоза не надо,
у меня все супергут
Владислав Фёдоров
Личные оскорбления в адрес народа — это сильно.
265096462
Здрaвствуйте. Прошу вас о помощи.

Сейчaс ищу любую рaботу, но ничего не нaходится. Готов нa любую подрaботку.

Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 4249 1703 631-Hоль 5796

Заранее большое человеческое спaсибо..
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