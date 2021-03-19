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Бывшего инспектора ДПС Максима Лаврова суд Петербурга со второго раза отправил в колонию строгого режима

Пушкинский районный суд вынес приговор экс сотруднику ДПС Максиму Лаврову, обвиняемому в пяти эпизодах взяток в Петербурге.

По версии следствия, инспекторы Бендюков и Лавров осенью 2019 года на посту ДПС на участке КАД во Всеволожском районе Ленобласти неоднократно и через посредника брали взятки от автомобилистов, нарушивших ПДД. В материалах уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), числятся пять эпизодов на общую сумму 230 тысяч рублей. «Фонтанка» показывала, как жестко задерживали инспекторов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 марта, Лавров вину полностью признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима. Помимо этого ему присудили штраф в 2 млн рублей, а также лишили права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.

Лавров был взят под стражу в зале суда немедленно.

Лавров еще в 2020 году был осужден на тот же срок, правда со штрафом в 4 млн рублей, однако Горсуд приговор отменил и направил на новое рассмотрение в ином составе.

Его коллега Бендюков в феврале 2021 года был осужден на 8 лет в колонии и к штрафу в 1 млн рублей.

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Комментарии (3)

Bolo_yang_1979
"В России безопасно красть только вагонами"
В.П. Говоров(Антибиотик)
dedmoroz_5e4d8827384c2
что-то сурово((
а ведь хорошие полицейские городу нужны
нарушений так много в городе, что легальная з/п инспектору может быть настолько высокой, что мужики за место будут зубами держаться, очередь на службу в ГИБДД будет стоять//
Barmaley_5e4d0211d3423
"Крысятничать" начали, не иначе ....
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