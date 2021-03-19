Бывшего инспектора ДПС Максима Лаврова суд Петербурга со второго раза отправил в колонию строгого режима

По версии следствия, инспекторы Бендюков и Лавров осенью 2019 года на посту ДПС на участке КАД во Всеволожском районе Ленобласти неоднократно и через посредника брали взятки от автомобилистов, нарушивших ПДД. В материалах уголовного дела, возбужденного по части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки), числятся пять эпизодов на общую сумму 230 тысяч рублей. «Фонтанка» показывала , как жестко задерживали инспекторов.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 марта, Лавров вину полностью признал.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет в ИК строгого режима. Помимо этого ему присудили штраф в 2 млн рублей, а также лишили права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.



Лавров был взят под стражу в зале суда немедленно.



Лавров еще в 2020 году был осужден на тот же срок, правда со штрафом в 4 млн рублей, однако Горсуд приговор отменил и направил на новое рассмотрение в ином составе.



Его коллега Бендюков в феврале 2021 года был осужден на 8 лет в колонии и к штрафу в 1 млн рублей.

