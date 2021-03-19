Грузинская медсестра, впавшая в кому после прививки AstraZeneca, умерла

В больнице скончалась 27-летняя Мэги Бакрадзе, медсестра одной из грузинских клиник в Ахалцихе.

Как передаёт 19 марта ТАСС со ссылкой на телеканал Rustavi 2, в четверг Мэги впала в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. «Она умерла. Сейчас ее доставят в прозектуру. Ей сделают вскрытие», — рассказали родственники женщины.

После прививки у медсестры развился анафилактический шок. Из Ахалцихе её перевезли в Тбилиси. Ночью её состояние стабилизировали, но в пятницу утром у неё остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать девушку, но затем сердце остановилось снова, и спасти её больше не удалось.