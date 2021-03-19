Грузинская медсестра, впавшая в кому после прививки AstraZeneca, умерла

В больнице скончалась 27-летняя Мэги Бакрадзе, медсестра одной из грузинских клиник в Ахалцихе.
Как передаёт 19 марта ТАСС со ссылкой на телеканал Rustavi 2, в четверг Мэги впала в кому после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. «Она умерла. Сейчас ее доставят в прозектуру. Ей сделают вскрытие», — рассказали родственники женщины.
После прививки у медсестры развился анафилактический шок. Из Ахалцихе её перевезли в Тбилиси. Ночью её состояние стабилизировали, но в пятницу утром у неё остановилось сердце. Врачи смогли реанимировать девушку, но затем сердце остановилось снова, и спасти её больше не удалось.
После новости о том, что Бакрадзе впала в кому, власти заявляли, что не будут приостанавливать вакцинацию препаратом AstraZeneca.
Кампания по вакцинации препаратом компании AstraZeneca началась в Грузии 15 марта, пока прививку могут сделать только медработники. За первые четыре дня, по данным минздрава, вакцину получили более 3,3 тысячи человек.
После прививки AstraZeneca умерла жительница Испании. Европейский регулятор провёл проверку и подтвердил безопасность вакцины. Британский регулятор также не нашёл связи препарата AstraZeneca с ростом случаев тромбоза.