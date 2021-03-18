Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств EMA в ходе дополнительных исследований, которые были проведены после случаев образования тромбов у вакцинированных, подтвердило безопасность вакцины от AstraZeneca. Об этом в ходе брифинга 18 марта заявила исполнительный директор EMA Имер Кук.

«Наш комитет по безопасности после обзора случаев тромбоза у людей, которые были вакцинированы препаратом от COVID-19 AstraZeneca, пришёл к выводу, что это безопасная и эффективная вакцина. Её преимущество в защите людей от коронавируса превышает связанные с ней риски смертей и госпитализаций. Комитет также пришёл к заключению, что вакцина не связана с ростом риска тромбоэмболии», — заявила она.