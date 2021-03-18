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Европейский регулятор подтвердил безопасность вакцины AstraZeneca

Европейское агентство лекарственных средств EMA в ходе дополнительных исследований, которые были проведены после случаев образования тромбов у вакцинированных, подтвердило безопасность вакцины от AstraZeneca. Об этом в ходе брифинга 18 марта заявила исполнительный директор EMA Имер Кук.

«Наш комитет по безопасности после обзора случаев тромбоза у людей, которые были вакцинированы препаратом от COVID-19 AstraZeneca, пришёл к выводу, что это безопасная и эффективная вакцина. Её преимущество в защите людей от коронавируса превышает связанные с ней риски смертей и госпитализаций. Комитет также пришёл к заключению, что вакцина не связана с ростом риска тромбоэмболии», — заявила она.

При этом глава ЕМА добавила, что совсем исключать такую возможность все же нельзя, тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов будет продолжено.

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Комментарии (5)

Piter Russo
Мда, коммерческая фарма ради прибыли, готова заниматься подменой понятий и оправданием собственных ошибок в разработке.
nikname
Ещё один гвоздь в крышку гроба AstraZeneca! )))
265087582
Опять ложь. Прям во время этой конференции в Норвегии госпитализировали седьмого с такими же странными и нестандартными симптомами. И это на 120к привитых.
В Дании заявили о 10 из 140к привитых.
Норвежцы нашли антитела, которые атакуют тромбоциты и связали это с этими симптомами и вакциной AZ.
Может дойдет до 1 из 10к привитых. Представьте что будет, если привить 10 млн человек? Это тысяча с такой страшной побочкой.
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