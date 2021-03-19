Из петербургского офиса «Открытой России» изъяли маски Путина, Лукашенко и Сталина на палочках

Следственные мероприятия были связаны с «участием в нежелательной организации». Журналиста Михаила Шевчука, которого силовики застали в пустом помещении, обозначили в документах обыска «присутствующим лицом». Ему пришлось подписать протокол изъятия.



Ранее 19 марта о визите силовиков сообщило издание «МБХ Медиа». Также об обыске в своей квартире 19 марта рассказала юрист «Открытки» Анастасия Буракова: «Сейчас у моей квартиры в Петербурге следственная группа, МЧС и адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сообщили, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины».