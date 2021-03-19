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Из петербургского офиса «Открытой России» изъяли маски Путина, Лукашенко и Сталина на палочках

Из офиса петербургской «Открытки» (организация признана нежелательной в России. — Прим. ред.) сотрудники следственного комитета по Центральному району города, по данным «Фонтанки», изъяли агитматериалы, ноутбук и кнопочные телефоны. Также силовики забрали картонные маски Путина, Лукашенко, Эрдогана, Сталина и Ким Чен Ына на палочках.

Следственные мероприятия были связаны с «участием в нежелательной организации». Журналиста Михаила Шевчука, которого силовики застали в пустом помещении, обозначили в документах обыска «присутствующим лицом». Ему пришлось подписать протокол изъятия.

Ранее 19 марта о визите силовиков сообщило издание «МБХ Медиа». Также об обыске в своей квартире 19 марта рассказала юрист «Открытки» Анастасия Буракова: «Сейчас у моей квартиры в Петербурге следственная группа, МЧС и адвокат «Правозащиты Открытки» Павел Ясман. Планируют провести обыск. Утром соседи сообщили, что пытались попасть через окно с помощью пожарной машины».

Накануне Роскомнадзор потребовал заблокировать «МБХ Медиа» в Twitter, так как издание якобы публикует информационные материалы «Открытой России».

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Комментарии (4)

Дмитрий Р.
Это же технологии дипфейка! Как теперь понять наш ли Путин вещает с голубых экранов или этот, на палочке?
260548761
у путина смертельный испуг от масок, трясется каждая жилка
blackcatwhitecat
"Надели маски кроликов, слонов и алкоголиков"....
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